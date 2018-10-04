РЖД в ближайшие годы оборудует плацкартные вагоны капсулами и трансформерами

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - "Российские железные дороги" в ближайшие два года начнут заменять плацкартные вагоны на более комфортные типы, рассказал глава компании Олег Белозеров "Российской газете" в среду.

Планируется использовать вагоны с общим пространством без купе. При этом в них постараются создать зоны персонального комфорта. Рассматривают места капсульного типа и варианты "пространства-трансформера", где можно формировать свое место для поездки.

В прошлом году РЖД приостанавливала продажи билетов на места в плацкартных вагонах "в связи с отсутствием решений регулятора по тарифам на следующий год". Продажи пришлось возобновлять по требованию премьер-министра Дмитрия Медведева.