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Экономика

РЖД в ближайшие годы оборудует плацкартные вагоны капсулами и трансформерами

Есть обновление от 07:50

Пассажирам пообещали более комфортные места

РЖД в ближайшие годы оборудует плацкартные вагоны капсулами и трансформерами
Фото: ТАСС, В. Кожевников

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - "Российские железные дороги" в ближайшие два года начнут заменять плацкартные вагоны на более комфортные типы, рассказал глава компании Олег Белозеров "Российской газете" в среду.

Планируется использовать вагоны с общим пространством без купе. При этом в них постараются создать зоны персонального комфорта. Рассматривают места капсульного типа и варианты "пространства-трансформера", где можно формировать свое место для поездки.

В прошлом году РЖД приостанавливала продажи билетов на места в плацкартных вагонах "в связи с отсутствием решений регулятора по тарифам на следующий год". Продажи пришлось возобновлять по требованию премьер-министра Дмитрия Медведева.

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Теги: РЖД

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