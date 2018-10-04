Что случилось этой ночью: четверг, 4 октября

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Когда будут принимать поправки в Уголовный кодекс, сколько денег потратят на закупку ближнемагистральных самолетов в России

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала сроки принятия поправок о декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса РФ. До этого их рассмотрят в Госдуме 8 октября.

- Правительство выделило почти 10 миллиардов рублей на закупку самолетов "Сухой Суперджет 100".

- Глава РЖД Олег Белозеров рассказал, что в ближайшие два года начнется замена плацкартных вагонов на вагоны более комфортных типов.

- Московский "Локомотив" проиграл во втором матче Лиги чемпионов УЕФА немецкому "Шальке 04", пропустив на последних минутах один гол.

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