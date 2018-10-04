"Интурист" готов покрыть долг турецкой авиакомпании перед двумя аэропортами в РФ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Туроператор "Интурист" готов покрыть долги своего партнера, турецкой авиакомпании Atlasglobal, перед аэропортами Самары и Екатеринбурга, сообщил журналистам в четверг генеральный директор компании Виктор Тополкараев.

Самарский аэропорт "Курумоч" и екатеринбургское "Кольцово" в четверг сообщили о приостановке обслуживания рейсов турецкой авиакомпании Atlasglobal Airlines из-за накопившихся долгов за аэропортовые услуги и наземное обслуживание рейсов. Перевозчик выполняет рейсы из этих городов в аэропорты Антальи и Даламана, один из заказчиков рейсов - туроператор "Интурист".

"Мы уже направили гарантийное письмо аэропортам, что если будет необходимость, мы покроем задолженность. Я думаю, что это технические моменты, связанные с окончанием сезона. Если в течение лета многие партнеры закрывают глаза на задолженности, то в конце все хотят получить деньги, что может приводить к таким ситуациям", - сказал Тополкараев.

Он подчеркнул, что Atlasglobal - одна из крупнейших турецких авиакомпаний. "У нее десятки самолетов, они летают по многим направлениям, выполняют массу регулярных рейсов. Мы это рассматриваем как технический сбой в их отношениях с партнерами. Мы извиняемся перед туристами, если они будут задержаны из-за этого, но что они полетят и отдохнут - это точно", - добавил глава "Интуриста".