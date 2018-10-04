Главные новости
В миреМинюст США предъявил обвинения семи сотрудникам российских спецслужбВ миреМинобороны РФ заявило о гибели 73 граждан Грузии в секретной лаборатории СШАВ РоссииРоссийским военным оставят ушанки, переименовав их в шапки
Экономика

Нефть Brent подешевела до $85,6 за баррель

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок в четверг взял паузу после подъема котировок эталонных сортов днем ранее до максимальных отметок за четыре года.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:40 по московскому времени подешевели на $0,68 (0,79%) и торгуются на уровне $85,61 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились на $0,89 (1,16%) - до $75,52 за баррель.

ЭкономикаНефть слабо подешевела после очередного скачка наканунеЧитать подробнее

Инвесторы внимательно отслеживают ситуацию с экспортом нефти из Ирана в преддверии введения очередных американских санкций 4 ноября. Аналитики оценивают сокращение поставок к этой дате примерно в 1 млн баррелей в сутки, что составляет почти половину июньского объема экспорта Ирана, сообщает Dow Jones.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что нефтяной рынок сейчас хорошо снабжается. "Меня, возможно, сейчас поругают, за то, что я скажу, но я считаю, что уровень предложения на рынке нефти сейчас вполне достаточный, некоторые считают, что даже превышают необходимую цифру. Экспорт из Саудовской Аравии в США вырос очень значительно. Так что мы со своей стороны делаем все необходимое, и даже больше чем необходимо", - сказал он на пленарной сессии "Российской энергетической недели".

По словам министра, свободные добычные мощности Саудовской Аравии составляют 1,3 млн б/с.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: нефть

Новости по теме

Экономика
Греф предложил создать министерство по чрезвычайным ситуациям в digital-сфереГреф предложил создать министерство по чрезвычайным ситуациям в digital-сфере
Глава Сбербанка назвал киберугрозы вызовом будущего, с которым все столкнутся в ближайшее времяПодробнее
 Сбербанк объявил об изменении структуры территориальных банковСбербанк объявил об изменении структуры территориальных банков
Для развития подразделений банк введет ротацию топ-менеджеров, работающих на одном месте более пяти летПодробнее
 "Газпром" и концерн OMV подписали соглашение о продаже доли в Уренгойском месторождении"Газпром" и концерн OMV подписали соглашение о продаже доли в Уренгойском месторождении
Ранее "Газпром" планировал в обмен войти в месторождения OMV в Северном мореПодробнее
 СМИ сообщили о планах правительства РФ отвязать экономику от доллараСМИ сообщили о планах правительства РФ отвязать экономику от доллара
Никаких ограничительных или запретительных мер в отношении валюты не планируетсяПодробнее
СМИ узнали о готовящихся соглашениях в рамках визита Путина в Индию 4-5 октябряСМИ узнали о готовящихся соглашениях в рамках визита Путина в Индию 4-5 октября
Россия и Индия подпишут около десяти соглашений и контрактовПодробнее
 Минфину предложили ввести минимальную цену на пивоМинфину предложили ввести минимальную цену на пиво
"Опора России" считает, что оно не должно стоить дешевле 75 рублей за литрПодробнее
 "Ведомости" рассказали о выкупе бренда "ФК Открытие" за 5 млрд"Ведомости" рассказали о выкупе бренда "ФК Открытие" за 5 млрд
Деньги направят на погашение задолженности перед "Открытие холдингом"Подробнее
 В правительстве вернулись к проекту реформы о соцнорме энергопотребленияВ правительстве вернулись к проекту реформы о соцнорме энергопотребления
Соцнорма составит 300 кВт⋅ч в месяц на домохозяйствоПодробнее
 ЦСР заявил о глубокой инновационной отсталости газовой отрасли РоссииЦСР заявил о глубокой инновационной отсталости газовой отрасли России
Аналитический центр сформулировал для отрасли стратегическую развилку - оставаться "газовым оружием" или внести вклад в ВВП за счет экономического ростаПодробнее
 Российские авиакомпании впервые получили убытки на международных линияхРоссийские авиакомпании впервые получили убытки на международных линиях
Из-за роста цен на керосин общий убыток отрасли за первое полугодие вырос в два раза и достиг 40 млрд рублейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Международный автосалон в Париже13 фото
04 октября
Международный автосалон в Париже
Фотохроника 3 октября5 фото
03 октября
Фотохроника 3 октября
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМинюст США предъявил обвинения семи сотрудникам российских спецслужбВ миреМинобороны РФ заявило о гибели 73 граждан Грузии в секретной лаборатории СШАВ РоссииРоссийским военным оставят ушанки, переименовав их в шапкиВ миреПосла РФ вызвали в МИД Нидерландов после высылки четырех россиянВ РоссииСиловики в Ингушетии открыли стрельбу в воздух для разгона протестующихВ РоссииПри крушении вертолета под Костромой погиб замгенпрокурора Карапетян

Сенат США признал голодомор геноцидом украинского народа

Нефть Brent подешевела до $85,6 за баррель

В ОЗХО приняли меры по защите от хакеров

В Минздраве Грузии опровергли заявления РФ о разработке биологического оружия

В Минздраве сообщили о резком снижении числа подростковых самоубийств

Российским военным оставят ушанки, переименовав их в шапки

Российским военным оставят ушанки, переименовав их в шапкиКак оказалось, конструкция выдаваемых военным головных уборов не изменится, но назваться они будут уже по-другому Подробнее

ЛГБТ-активисты оспорили в ЕСПЧ запрет на проведение гей-парада в заполярной Териберке

В МИД Украины предложили исключить РФ из Совбеза ООН за кибератаки

В Москве не получали документов в связи с обвинениями в адрес сотрудников разведки

Терешкова пожертвовала 1 млн рублей храму ярославского села, где находится музей "Космос"

Экс-начальник центра связи ФСИН арестован по делу о злоупотреблении полномочиями

Ярославская пенсионерка выжила после встречи в лесу с медведем

Компания из РФ решила спастись от банкротства за счет постройки легкого метро в Дамаске

Вдова Дмитрия Брусникина назначена худруком театра "Практика"

Минюст США предъявил обвинения семи сотрудникам российских спецслужб

Минюст США предъявил обвинения семи сотрудникам российских спецслужбНа ГРУ, в частности, возложили ответственность за атаки на ВАДА и ФИФА Подробнее

Рогозин заявил о потенциале "Ангары" для пилотируемого доступа к Луне через 7 лет

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');