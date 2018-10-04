Нефть Brent подешевела до $85,6 за баррель

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок в четверг взял паузу после подъема котировок эталонных сортов днем ранее до максимальных отметок за четыре года.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:40 по московскому времени подешевели на $0,68 (0,79%) и торгуются на уровне $85,61 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились на $0,89 (1,16%) - до $75,52 за баррель.

Инвесторы внимательно отслеживают ситуацию с экспортом нефти из Ирана в преддверии введения очередных американских санкций 4 ноября. Аналитики оценивают сокращение поставок к этой дате примерно в 1 млн баррелей в сутки, что составляет почти половину июньского объема экспорта Ирана, сообщает Dow Jones.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что нефтяной рынок сейчас хорошо снабжается. "Меня, возможно, сейчас поругают, за то, что я скажу, но я считаю, что уровень предложения на рынке нефти сейчас вполне достаточный, некоторые считают, что даже превышают необходимую цифру. Экспорт из Саудовской Аравии в США вырос очень значительно. Так что мы со своей стороны делаем все необходимое, и даже больше чем необходимо", - сказал он на пленарной сессии "Российской энергетической недели".

По словам министра, свободные добычные мощности Саудовской Аравии составляют 1,3 млн б/с.