Нефть слабо подешевела после очередного скачка накануне

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются в четверг после резкого роста накануне, поднявшего котировки на рекордный уровень с осени 2014 года.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:21 по Москвеподешевели на $0,14 (0,16%) - до $86,15 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена повысились на $1,49 (1,76%) и составляла на закрытие $86,29 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,14 (0,18%) - до $76,27 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на $1,18 (1,57%), завершив торги на отметке $76,41 за баррель.

Нефть подорожала примерно на 17% с середины августа на опасениях, что Саудовская Аравия и Россия не смогут компенсировать падение поставок из Венесуэлы и Ирана. Однако некоторые аналитики начали сомневаться, не стало ли это ралли чрезмерным.

"Инвесторы ставят на то, что поставки сократятся, а Россия и Саудовская Аравия не смогут вовремя нарастить добычу, - говорит старший экономист Japan Oil, Gas and Metals National Corp. Такаюки Ногами. - Вместе с тем после недавнего ралли нефть перекуплена, и некоторые инвесторы могут начать фиксировать прибыль".

Как сообщило накануне министерство энергетики США, запасы нефти в стране выросли по итогам прошлой недели на 7,975 млн баррелей, до 403,964 млн баррелей. Это рекордные темпы подъема показателя с начала текущего года.

Тем временем резервы бензина сократились на 459 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,75 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали повышения запасов нефти на 2,76 млн баррелей. Также ожидалось, что резервы бензина сократились на 672 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,83 млн баррелей.

За день до этого Американский институт нефти (API) обнародовал отчет, согласно которому товарные запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 907 тыс. баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.