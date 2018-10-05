ЦБ РФ оценил годовой прирост ВВП в III квартале на уровне 1,3-1,7%

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ оценивает годовой прирост ВВП России в третьем квартале 2018 года на уровне 1,3-1,7%, сохраняет прогноз роста экономики в 2018 году в 1,5-2,0%. Об этом говорится в комментарии Банка России по экономике.

"Динамика основных экономических показателей в июле-августе 2018 года в целом соответствовала прогнозу Банка России годовых темпов прироста ВВП на третий квартал в 1,3-1,7%. По итогам года ожидается увеличение ВВП на 1,5-2%", - отмечает регулятор.

ЦБ обращает внимание на сохраняющуюся неоднородность в динамике отдельных индикаторов экономической активности. Так, в августе при годовом росте промышленного производства в целом на 2,7% в разрезе основных видов деятельности динамика выпуска была разнонаправленной.

"Хотя в августе объем производства инвестиционных товаров восстановился, в целом инвестиционная активность оставалась слабой. Это связано со стагнацией в строительстве, которая сопровождается снижением производства строительных материалов и сокращением объемов их перевозок по железной дороге. Кроме того, произошедшее ослабление рубля оказывает сдерживающее влияние на импорт машин и оборудования, который остается ниже, чем в первой половине 2018 года", - добавляет регулятор.

Банк России считает, что поддержку динамике производственной и инвестиционной активности может оказать некоторое улучшение настроений предприятий.

ЦБ на основе динамики показателей экономической активности в июле и августе прогнозирует в третьем квартале 2018 года годовые темпы прироста расходов на конечное потребление в 3-3,5%, валового накопления основного капитала - в 1,5-2,5%, что соответствует годовому приросту ВВП в 1,3-1,7%. "Данный прогноз также учитывает замедление темпов роста опережающего индикатора выпуска товаров и услуг по видам экономической деятельности", - поясняет Банк России.

Темп прироста ВВП РФ во втором квартале 2018 года, по уточненной оценке Росстата, составил 1,9% (по предварительной оценке, этот показатель вырос на 1,8%). Среди видов экономической деятельности заметный вклад в рост экономики внесли промышленное производство, транспортировка, финансовая и страховая деятельность, а также оптовая и розничная торговля.