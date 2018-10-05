Инфляция в РФ в сентябре ускорилась до 0,2%

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в сентябре 2018 года ускорилась до 0,2% с нуля в августе, 0,3% в июле, 0,5% в июне, 0,4% в мае и апреле, 0,3% в марте, 0,2% в феврале и 0,3% в январе 2018 года, сообщил в пятницу Росстат.

Показатель оказался выше ожиданий аналитиков, прогноза Минэкономразвития, недельной динамики цен самого Росстата - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на сентябрь, подготовленный "Интерфаксом", равнялся 0,1%. Министерство прогнозировало инфляцию в интервале 0-0,1%. Недельные цифры Росстата также указывали на рост цен по итогам сентября на 0,1%.

За январь-сентябрь 2018 года цены выросли на 2,5%.

В сентябре 2017 года была зафиксирована дефляция на уровне 0,1%.

По данным Росстата, годовая инфляция в сентябре 2018 года повысилась до 3,4% (с 3,1% в августе) - это максимальное значение с июля 2017 года.

Официальный прогноз правительства по инфляции на 2018 год также равняется 3,4%, чтобы в него уложиться, годовая инфляция в октябре-декабре не должна дальше ускоряться.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в сентябре 2018 года составил 100,5% (в сентябре 2017 года - 100,3%), в годовом выражении - 102,8%.

По данным Росстата, продовольственные товары в сентябре 2018 года подешевели на 0,1% (в сентябре 2017 года подешевели на 0,7%), однако продовольственные товары без плодоовощной продукции подорожали на 0,7% (0,0%).

Непродовольственные товары в сентябре стали дороже на 0,4% (на 0,3% в сентябре 2017 года).

Услуги в сентябре подорожали на 0,2% (в сентябре 2017 года - на 0,1%).

Плодоовощная продукция в сентябре стала дешевле на 6,8% (в сентябре 2017 года подешевела на 6,9%). Так, цены на морковь снизились на 27,2%, свеклу - на 26,0%, картофель - на 19,2%, лук - на 15,2%, яблоки и виноград - на 12,1% и 10,2% соответственно. Вместе с тем наблюдалось удорожание отдельных видов овощей и фруктов. Цены на апельсины выросли на 12,1%, лимоны - на 4,7% огурцы - на 4,5%, бананы - на 2,0%, помидоры - на 1,7%.

Куриные яйца в сентябре подорожали на 11,3%, мясо и птица - на 1,7%, сахарный песок - на 1,3%, хлеб - на 0,5%.

Как сообщалось, ЦБ в середине сентября повысил свой интервальный прогноз по инфляции на 2018 год до 3,8-4,2% с 3,5-4%. На 2019 год ЦБ повысил прогноз сразу до 5-5,5% с 4% на фоне ослабления рубля и повышения НДС с 2019 года до 20%. При этом пик годовой инфляции ЦБ ожидает в первом полугодии 2019 года в интервале 5,5-6%.

Минэкономразвития в уточненном прогнозе, который одобрило правительство в конце сентября, повысило прогноз по инфляции на 2018 год до 3,4% с 3,1%, на 2019 год оставило прежним - 4,3%. При этом первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов на брифинге в доме правительства по итогам рассмотрения прогноза назвал ожидания ЦБ по инфляции на 2019 год "завышенными".

Консенсус-прогноз "Интерфакса" по итогам опроса аналитиков в конце сентября - начале октября по инфляции на 2018 год равняется 3,9%, на 2019 год - 4,3%.