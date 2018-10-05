Дума рассмотрит вопрос о проверке ФКБС Счетной палатой

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку на ближайшем заседании планирует рассмотреть вопрос о направлении в Счетную палату (СП) поручения о проверке использования денежных средств, направленных на санацию кредитных организаций, в том числе с использованием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС, структура ЦБ РФ).

Как говорится в материалах к заседанию комитета, с которыми ознакомился "Интерфакс", данный вопрос предлагается включить в план работы Счетной палаты на 2019 год. "На поддержку банков расходуются государственные средства, поэтому необходимо понимать, насколько эффективно они используются", - говорится в обосновании поручения.

В июне, в ходе одного из заседаний в Госдуме аудитор СП Андрей Перчян обратился к главе комитета по финансовому рынку Анатолию Аксакову с просьбой дать его ведомству больше полномочий и оснований для проверки расходования средств, выделенных в рамках санации банков. "Если вы нам такое поручение дадите, для нас было бы лучше, потому что Фонд консолидации находится в некоем пограничном положении. В полномочиях СП можно считать, что есть это, а можно считать, что и нет, поспорить можно. Мы начинаем план верстать в сентябре. Если будет поручение, нам будет проще", - сказал аудитор.

По закону, эффективность использования средств ФКБС оценивается ежегодно главным аудитором Банка России.

ФКБС создан Банком России в июле 2017 года для осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению банков. В 2017 году управляющая компания фонда получила в доверительное управление акции санирующегося банка "Открытие". Также в 2017 году на нее были возложены функции временной администрации по управлению Бинбанком и Промсвязьбанком, в 2018 году - банком "Советский", Рост банком, банком "Траст", Автовазбанком, Азиатско-Тихоокеанским банком.