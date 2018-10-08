Рынок акций РФ открылся ростом индексов Мосбиржи и РТС на 0,3%

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне ослабления рубля и снижения мировых площадок, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3% за счет выросших бумаг "Газпрома".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2459,09 пунктов (+0,3%), индекс РТС - 1162,58 пункта (+0,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,6%.

Доллар подрос до 66,93 руб. (+0,33 рубля).

Выросли рублевые акции "Газпрома" (+1,4%), "Татнефти" (+1,2%), ПАО "Полюс" (+1,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,9%), "Норникеля" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "РусГидро" (+0,5%).

Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил накануне, что участники проекта "Северный поток 2" к настоящему моменту фактически оплатили 70% капитальных затрат на газопровод. Газопровод "Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность превысит 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall.

Просели акции "Магнитогорского металлургического комбината" (-2,2%), "РусАла" (-1,6%), "Россетей" (-1%), Сбербанка (-0,5% и -0,7% "префы"), АФК "Система" (-0,4%) и упали из-за отсечки дивидендов на бирже акции "Роснефти" (-2,2%, до 491,9 руб., закрытие реестра 9 октября, дивиденд за полугодие - 14,58 руб. на акцию).

Зарубежные рынки

Индексы в США в пятницу снизились на фоне повышения доходности 10-летних US Treasuries до 3,22%. Всего месяц назад показатель составлял 2,88%.

Также инвесторы оценивали статданные по рынку труда и внешней торговле США.

Безработица в США в сентябре упала до минимальных с 1969 года 3,7% по сравнению с 3,9% в июле. Между тем число рабочих мест в экономике США увеличилось в прошлом месяце всего на 134 тысячи. Аналитики в среднем ожидали повышения числа рабочих мест на 168 тысяч и снижения безработицы до 3,8%.

Падение безработицы говорит о полной занятости и станет очередным аргументом в пользу повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС), тогда как худший, чем ожидалось, рост числа рабочих мест эксперты объясняют эффектом от урагана "Флоренс".

Тем временем дефицит внешнеторгового баланса США в августе увеличился до максимальных с февраля $53,2 млрд с пересмотренных $50 млрд в июле.

Импорт товаров и услуг в США в августе повысился на 0,6% и составил рекордные в истории $262,67 млрд, объем экспорта с июля упал на 0,8% и составил $209,4 млрд.

Дефицит товарооборота с Китаем в позапрошлом месяце увеличился до очередного рекорда, составив $38,6 млрд против $36,8 млрд в июле. Отрицательное сальдо торгового баланса с Мексикой увеличилось с $5,5 млрд до $8,7 млрд, дефицит баланса с Канадой уменьшился до $2,7 млрд с $3,2 млрд, с ЕС - снизилось до $15,7 млрд с $17,6 млрд.

В Азии в понедельник также преобладает негативная динамика индексов (Япония не работает в связи с праздниками, Китай после недельных выходных обвалился на 4,4%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Как стало известно в понедельник, индекс деловой активности в сфере услуг в Китае, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в сентябре вырос до максимальных за три месяца 53,1 пункта по сравнению с 51,5 пункта в августе и 51,4 пункта год назад. Сводный PMI увеличился до 52,1 пункта с 52 пунктов в августе и 50,6 пункта в сентябре прошлого года. Значение показателей выше 50 пунктов свидетельствует об усилении деловой активности.

Нефть в понедельник дешевеет на заявлениях представителей Саудовской Аравии о готовности компенсировать сокращение поставок топлива из Ирана за счет свободных мощностей.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в понедельник составила $83,55 за баррель (-0,7% и -0,5% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $73,86 за баррель (-0,7% и +0,01% в пятницу).