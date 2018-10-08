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Экономика

Китайский рынок акций рухнул в понедельник более чем на 3,7%

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в первый рабочий день недели вслед за падением китайского рынка.

Китайские индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite рухнули за день на 3,72% и 3,83%. Торги на площадках возобновились в понедельник после недельного перерыва из-за праздников. Прошедшая неделя характеризовалась в основном негативной динамикой на азиатских рынках акций, и рынки КНР в понедельник отыгрывали эту тенденцию, отмечают эксперты.

Народный банк Китая в воскресенье принял решение о снижении нормативов резервных требований для банков в четвертый раз в текущем году. Норма резервирования будет уменьшена на 1 процентный пункт с 15 октября. Эти меры, как ожидается, высвободят ликвидность на сумму около 1,2 трлн юаней ($174,7 млрд), из которых 450 млрд юаней пойдут на погашение задолженности в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

Валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, сократились в сентябре на 0,7%, или на $22,7 млрд, по сравнению с предыдущим месяцем - до $3 трлн 87,03 млрд. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение до $3,105 трлн, сообщает Trading Economics. Сентябрьский объем является минимальным с июля прошлого года.

Как стало известно в понедельник, индекс деловой активности в сфере услуг в Китае, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в сентябре вырос до максимальных за три месяца 53,1 пункта по сравнению с 51,5 пункта в августе и 51,4 пункта год назад. Сводный PMI увеличился до 52,1 пункта с 52 пунктов в августе и 50,6 пункта в сентябре прошлого года. Значение показателей выше 50 пунктов свидетельствует об усилении деловой активности.

Гонконгский Hang Seng опустился на 1,39%, завершив "в минусе" пятую сессию подряд.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. снизился на 2%, девелопера Country Garden Holdings - на 6,7%.

К концу дня подешевели даже акции представителей финансового сектора, которые демонстрировали повышение котировок в начале торгов. В частности, подешевели бумаги страховщиков AIA (на 0,3%) и China Life Insurance (на 0,6%), а также Bank of China (на 2,7%).

Значение южнокорейского индекса Kospi в понедельник уменьшилось на 0,6%.

Тем не менее, капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. выросла на 0,6%.

Биржи Японии не работают в связи с государственным праздником в стране.

Австралийский рынок

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов снизился на 1,38%, что является максимальным падением с конца марта. Негативное влияние на рынок оказало, в том числе, уменьшение цен на нефть.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. упала на 2,8% и 1,6% соответственно, производителя глинозема Alumina Ltd - на 6,9%.

Кроме того, опустилась цена крупнейших австралийских банков Commonwealth Bank of Australia - на 0,9% и Australia & New Zealand Banking (ANZ) - на 2,6%, до минимума за четыре месяца.

ANZ предупредил, что разовые расходы окажут негативное влияние на прибыль в текущем фингоду.

Американский инвестфонд KKR сделал предложение о покупке разработчика программного обеспечения MYOB Group за 2,2 млрд австралийских долларов ($1,55 млрд). Цена акций компании подскочила более чем на 19%.

KKR ранее купила 17,6% акций MYOB у Bain Capital по цене 3,15 доллара за каждую и теперь объявила о намерении выкупить оставшуюся долю по 3,7 доллара за бумагу, что представляет собой премию в 24% к котировкам на закрытие рынка в пятницу.

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Теги: рынок акций, Китай, Австралия
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