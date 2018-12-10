Главные новости
В РоссииВице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником ГРУВ России"Ангарский маньяк" Попков получил второй пожизненный срок В миреЯпония запретила госзакупки китайских Huawei и ZTE
Экономика

Эксперты UBS Securities и J.P.Morgan заявили об отсутствии угрозы рецессии в мире в 2019 году

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Обеспокоенность инвесторов относительно перспектив рецессии в развитых странах мира усиливается, однако многие экономические модели не указывают на вероятность такого развития событий.

Экономисты UBS Securities изучили 120 экономических спадов в 40 государствах за последние 40 лет, чтобы понять, как ведут себя экономики до наступления рецессии, например, что происходит с потребительскими расходами, ценами на жилье, банковским кредитованием, импортом, производительностью и занятостью.

"Мы пришли к выводу, что по ряду направлений поведение данных за последние четыре квартала в США, еврозоне и Японии совершенно не соответствует ни одной из рецессий, имевших место с 1980 года", - сообщается в отчете UBS.

Например, рост производительности труда и потребительских расходов, как правило, замедляются перед началом рецессии. В США оба показателя сейчас ускоряются. Так, расходы американцев с учетом инфляции выросли в октябре на 2,9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Это выше среднего подъема на 2,4% за последние четыре года. Темпы повышения производительности труда во втором и третьем кварталах был одними из лучших в рамках последнего экономического цикла.

В Японии отмечается высокая занятость, а инвестиции в еврозоне увеличиваются, что также не свойственно предрецессионному периоду.

В тех государствах, в которых есть признаки возможного спада, для этого есть конкретные причины. В частности, в Италии это противостояние правительства с Европейским союзом из-за бюджета, которое напугало инвесторов и повысило стоимость заимствований страны. Банк Англии предупредил, что беспорядочный отъезд бизнеса из Великобритании в случае выхода страны из Европейского союза без соглашения может привести к снижению ВВП в 2019 году.

Экономисты из J.P.Morgan сделали аналогичные UBS выводы относительно перспектив роста мировой экономики. Они создали несколько систем предупреждения о надвигающейся рецессии. Одна из них, который учитывает только статистические показатели, оценивает вероятность спада в США в ближайшие двенадцать месяцев в 21% - ниже уровней, зафиксированных в 2016 году. Индикатор, в расчет которого включено поведение финансового рынка (изменения котировок акций и доходности долгосрочных гособлигаций) прогнозирует вероятность рецессии на уровне 36%.

Как заявил главный экономист J.P.Morgan Брюс Касмен в интервью The Wall Street Journal, есть высокий риск рецессии в перспективе трех-четырех лет, но в ближайший год вероятность такого развития событий низкая.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Япония, Италия, Великобритания, UBS Securities, J.P.Morgan

Новости по теме

Экономика
Кудрин перечислил риски для российской экономикиКудрин перечислил риски для российской экономики
По его словам, в частности, это нефтяные цены, санкции, уменьшение числа трудоспособных граждан и отсутствие структурных реформПодробнее
 Нефтяная сделка на грани нервного срыва. ОбобщениеНефтяная сделка на грани нервного срыва. Обобщение
Прошедшие в среду-пятницу заседания могут по праву считаться самыми напряженными и драматичными в истории сделки по ограничению добычиПодробнее
 Переговоры внутри ОПЕК зашли в тупик из-за отказа Ирана сокращать добычуПереговоры внутри ОПЕК зашли в тупик из-за отказа Ирана сокращать добычу
Иран отказался снижать добычу нефти даже чисто символически ради сохранения сделки ОПЕК+Подробнее
 ЦБ РФ дал небольшим банкам совет на случай отключения от платежных систем из-за санкцийЦБ РФ дал небольшим банкам совет на случай отключения от платежных систем из-за санкций
Он касается тех банков, которые не работают с системами Visa и MasterCard напрямуюПодробнее
Страны ОПЕК не достигли консенсуса по снижению нефтедобычиСтраны ОПЕК не достигли консенсуса по снижению нефтедобычи
Министр энергетики Саудовской Аравии не уверен, что Россия поддержит такое соглашениеПодробнее
 Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сокращение добычи нефтиМониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сокращение добычи нефти
Конкретные параметры снижения добычи пока не озвучивалисьПодробнее
 Сбербанк повысил предельный возраст заемщиковСбербанк повысил предельный возраст заемщиков
Кредиты без обеспечения будут доступны клиентам старше 65 лет при условии окончания кредита до наступления 70 летПодробнее
 Китай выразил готовность приступить к переговорам с США по торговым разногласиямКитай выразил готовность приступить к переговорам с США по торговым разногласиям
Стороны должны в трехмесячный срок прийти к конкретному соглашениюПодробнее
 Госдеп США призвал Европу отказаться от "Северного потока-2"Госдеп США призвал Европу отказаться от "Северного потока-2"
Ранее немецкие политики назвали идею об отказе чрезмерно жесткойПодробнее
 Нефтяной маятник - решит ли ОПЕК+ вернуться к снижению добычиНефтяной маятник - решит ли ОПЕК+ вернуться к снижению добычи
РФ и Саудовская Аравия на саммите G20 в Аргентине договорились продлить соглашение о снижении нефтедобычиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 декабря6 фото
07 декабря
Фотохроника 7 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Фотохроника 6 декабря7 фото
06 декабря
Фотохроника 6 декабря
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником ГРУВ России"Ангарский маньяк" Попков получил второй пожизненный срок В миреЯпония запретила госзакупки китайских Huawei и ZTEВ миреСМИ Сирии опровергли собственные сообщения об авиаударах под ДамаскомВ миреМакрон в понедельник выступит с обращением к гражданамВ миреЦИК Армении заявил о победе блока Пашиняна

Суд ЕС решил, что Великобритания может отказаться от Brexit в одностороннем порядке

Вице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником ГРУ

Вице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником ГРУПосле смерти своего предшественника Игоря Коробова он временно исполнял обязанности главы военной разведки Подробнее

Ученые разработают конвейерную оранжерею для выращивания овощей на МКС

Власти в Кемерове не захотели выносить на обсуждение установку памятника св. Варваре

Порошенко пообещал не ограничивать конституционные права в регионах с военным положением

Дмитрий Кириченко утвержден главным тренером "Уфы"

Ульяновских чиновников на неделю пересадят на общественный транспорт

Каждый третий россиянин обеспокоен церковным расколом на Украине

Врачи осмотрят балашихинцев, проживающих вблизи мусорного полигона "Кучино"

В Токио предъявили обвинения экс-главе Nissan

В Свердловской области ликвидировали ведомство Ольги Глацких

Уральская чиновница подверглась критике за слова в адрес молодежи, что государство не просило их родителей рожать детей Подробнее

Следствие попросило продлить арест генералу Дрыманову до середины марта

Арестованных в Тбилиси украинцев заподозрили в подготовке беспорядков на митинге оппозиции

Московских водителей предупредили о сильном тумане

Рассмотрение дела "Седьмой студии" отложено до пятницы из-за болезни Малобродского

Моряки на арестованном в Южной Корее российском танкере остались без тепла и еды

МЧС в преддверии Нового года ужесточит контроль за продажей пиротехники

В Ираке объявлен праздник в честь первой годовщины разгрома террористов ИГ

Япония запретила госзакупки китайских Huawei и ZTE

Япония запретила госзакупки китайских Huawei и ZTEРанее китайских гигантов обвинили в кибершпионаже Подробнее

Группировка ВМФ РФ в Крыму усилена новым кораблем с ракетами "Калибр"

Рубль немного вырос к доллару и подешевел к евро на фоне динамики валют на Forex

Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,9%

Россияне сочли главными научными успехами РФ освоение космоса и военные разработки

Ульяновская прокуратура потребовала закрыть сайты с роликами об убийствах в школах

Степаненко объяснил отказ от участия в выборах губернатора Приморья низким рейтингом

Забастовка на железной дороге в ФРГ парализовала движение поездов дальнего следования

Снежный покров в Москве вырос до 17 см

Володин предложил облегчить получение виз при поездках между Индией и Россией

Мадуро обвинил США в попытках свергнуть власть в Венесуэле

Саудовская Аравия отказалась экстрадировать в Турцию подозреваемых в убийстве Хашкаджи

Кандидат от "Патриотов России" снялся с выборов губернатора Приморья

"Яндекс" обнародовал список главных тем 2018 года

"Яндекс" обнародовал список главных тем 2018 годаРейтинг основан на запросах, которые россияне чаще всего вводили в поисковом сервисе "Яндекса" Подробнее

Падение ВВП Японии в III квартале стало максимальным за четыре года

Экс-глава томского МВД в суде обвинил предпринимателя в оговоре по делу о коррупции

Деловой партнер экс-советника Трампа подал иск против спецпрокурора Мюллера

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');