Экономика

Крупное месторождение серебра нашли в центре Китая

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Китайские геологи обнаружили крупное месторождение серебра в провинции Хэнань, расположенной в центральный части КНР.

Его запасы оцениваются не менее чем в 1500 тонн, пишет агентство "Синьхуа".

Это месторождение находится в уезде Лонин и является частью рудного района Чжунхэ, который располагает запасами в 280 тыс. тонн свинца и 320 тыс. тонн цинка. Об этом сообщили в Управлении геологоразведки и разработки полезных ископаемых провинции Хэнань.

Ранее в уезде Тунбай провинции Хэнань было обнаружено месторождение серебра с запасами в 2661 тонну.

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Теги: Китай
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