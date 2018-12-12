Остатки на корсчетах банков в ЦБ 12 декабря выросли

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2,36 трлн рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1,986 трлн рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 11 декабря составлял 2,348 трлн рублей по России и 1,974 трлн рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 12 декабря составили 1,484 трлн рублей по России против 1,495 трлн рублей на предыдущую отчетную дату.