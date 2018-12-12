ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 13 декабря

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 13 декабря, составляет 66,4225 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,12%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 13 декабря, составляет 75,2168 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,54%.