Чубайс возглавил новую Ассоциацию развития возобновляемых источников энергии

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Участники энергорынка создали Ассоциацию развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которую возглавил руководитель "Роснано" и идеолог реформы российской энергетики Анатолий Чубайс, передал корреспондент "Интерфакса" с пресс-конференции, организованной газетой "Ведомости".

"Ассоциация развития возобновляемой энергетики" (АРВЭ) объединила УК "Роснано", "Вестас", ГК "Хевел", "Солар Системс" и "Вершина Девелопмент". "В ассоциацию заинтересованы вступить также "Фортум", "Энел Россия", "Росатом", "Северсталь", "ЕвроСибЭнерго" после принятия соответствующих корпоративных решений", - говорится в сообщении пресс-службы "Роснано".

Вице-президентом избран первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу "Росатома" Кирилл Комаров.

АРВЭ будет "принимать активное участие в обсуждении законодательных изменений и других инициатив, касающихся развития сектора возобновляемой энергетики". "Организация будет представлять интересы своих членов и участвовать в процессе принятия решений, определяющих государственную политику в сфере ВИЭ, а также взаимодействовать с инфраструктурными организациями энергетической отрасли для обеспечения представительства ассоциации в органах управления инфраструктурных организаций",- поясняется в сообщении.

В частности, ассоциация планирует подготовить концепцию механизма поддержки ВИЭ в РФ на период после 2024 года.