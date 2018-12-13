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Экономика

Международные резервы РФ с 30 ноября по 7 декабря выросли на $1,5 млрд

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 7 декабря составили $463,6 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 30 ноября международные резервы равнялись $462,1 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $1,5 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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Теги: ЦБ РФ
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