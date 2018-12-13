Сбербанк не смог договориться с Alibaba из-за ее нежелания отдавать контроль над технологией

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк России не смог договориться о партнерстве с китайской Alibaba Group из-за нежелания этой группы отдавать контроль над технологией, сообщил президент - председатель правления российского банка Герман Греф в ходе прямой линии с сотрудниками.

"Мы вели полтора года переговоры (с Alibaba - ИФ) и в конечном итоге мы совершенно осознанно приняли решение пойти значительно более сложным путем и выбрать в качестве партнера компанию "Яндекс" . Нашего давнего партнера, друга. Мы с "Яндексом" договорились за, буквально, месяц, может быть, полтора по всем позициям", - сказал Греф.

"Мы абсолютные новички в сфере электронной коммерции. Мы понимали, что нам грозит очень серьезная конкуренция с таким монстром, как Alibaba - очень опытной компанией на этом рынке, абсолютно успешной компанией на этом рынке. Но мы захотели контролировать технологию и выращивать собственную российскую компетенцию на российском рынке. Потому что ни в каких вариантах в партнерстве с Alibaba мы не получали бы контроль над технологией, она бы не принадлежала российскому юридическому лицу. Мы об этом не смогли договориться. И, конечно, мы бы не смогли управлять всем потоком клиентских данных", - добавил глава Сбербанка.

Он отметил, что перед совместным предприятием (СП), создаваемом на базе "Яндекс.Маркета", стоит задача обогнать китайскую группу. "Мы имеем хороший шанс. Я думаю, что мы так просто домашний рынок не отдадим, мы посоревнуемся, конечно. Не очевидно, кто будет победителем, но мы сделаем все, чтобы победили мы", - заявил Греф.

Он признал, что партнерство Сбербанка и Alibaba вывело бы совместный проект в абсолютные лидеры рынка. "Вы знаете, что у нас был тяжелый прошлый год. Мы долго выбирали партнера - Aliexpress или группа Alibaba. Было очевидно, что соединение Alibaba и Сбербанка - это абсолютное лидерство на рынке. Соединение двух наших компаний, двух наших возможностей... не было бы никаких сомнений ни у кого в отношении того, кто был бы лидером", - добавил Греф.

О том, что Сбербанк и Alibaba не смогли договориться о создании совместной компании в сфере электронной коммерции по итогам длившихся почти год переговоров, стало известно в декабре 2017 года.

Сбербанк и "Яндекс" в апреле 2018 года закрыли сделку по созданию СП на базе агрегатора товаров и услуг "Яндекс.Маркет".

Летом этого года газета "Ведомости" сообщила, что Alibaba, не сумев договориться о партнерстве со Сбербанком, ведет переговоры с другим потенциальным финансовым партнером в России - ВТБ .