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Медведев подписал постановление об организации новой ТОР в Дагестане

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Дагестанские Огни" в одноименном городском округе республики Дагестан, сообщает в субботу сайт правительства.

"Создание ТОР "Дагестанские Огни" позволит (...) создать более 850 постоянных рабочих мест, привлечь инвестиции свыше 4,4 млрд рублей", - говорится в пояснительной записке к документу.

Также в пояснительной записке подчеркивается, что уже заключены соглашения о реализации 15 инвестиционных проектов.

В частности, планируется создать производство отделочных материалов, логистический центр, организовать производство овощей, фруктов и ягод, а также построить рыбоводческое хозяйство и предприятия по рыбопереработке.

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Теги: Дагестан
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