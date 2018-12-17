Google инвестирует $1 млрд в новый офис в Нью-Йорке

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Google, входящий в холдинг Alphabet, планирует инвестировать $1 млрд в строительство нового офиса в Нью-Йорке, говорится в сообщении финдиректора компании Рут Порат.

Два здания обшей площадью около 160 тыс. кв. метров, расположенные в районе Хадсон-Сквер в Нижнем Манхэттене, будут открыты в 2020-2022 годах.

Ранее Google приобрела здание Челси-Маркет за $2,4 млрд. Эти два приобретения, по словам Порат, помогут компании удвоить штат сотрудников в Нью-Йорке с текущих 7 тыс.

Google и другие компании высокотехнологичного сектора активно наращивают свое присутствие за пределами Кремниевой долины. Ранее Google анонсировала появление новых офисов в пригороде Лос-Анджелеса и первого офиса в Детройте, а конкурирующая Amazon объявила об открытии представительств в Нью-Йорке и Западной Вирджинии.

Акции Alphabet слабо меняются в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала года капитализация компании снизилась менее чем на 1%, до $728 млрд.