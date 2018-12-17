Орешкин заявил о сохранении прогноза по экономическому росту на фоне роста ставки

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Повышение ЦБ ключевой ставки до 7,75% не приведет к дополнительному замедлению экономического роста в 2019 году, действующий прогноз остается в силе, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в понедельник в Париже.

"Мы говорили о том, что начало года будет самым слабым, в том числе одна из причин - это замедление темпов кредитования. Очевидно, что, когда любой ЦБ повышает процентные ставки, он это делает для того, чтобы замедлить темпы роста кредитования. Это у нас учтено в прогнозе", - сказал он

"Никаких сюрпризов нет. Экономика развивается в соответствии с нашими прогнозами, сейчас Росстат пересмотрел третий квартал, я думаю, что уже совсем скоро реальные цифры за 2017 год. В 2018 мы идем практически в соответствии с теми цифрами, которые у нас были запланированы по этому году (1,8% - ИФ), и 2019 год - изначально наша позиция была, что 2019 год будет слабый. Здесь у ЦБ даже более оптимистичные ожидания относительно экономической динамики 2019 года. У них 1,5% среднее значение по росту ВВП в 2019 году (прогноз ЦБ - 1,2-1,7% - ИФ), у нас - 1,3%", - добавил министр.

По его словам, повышение ключевой ставки ЦБ второй раз с сентября "в целом" соответствует прогнозу на 2019 год и не требует его пересмотра.

Орешкин также отметил, что возобновление Банком России покупок валюты с 15 января в рамках бюджетного правила в полном объеме не приведет к ослаблению рубля. "Это возвращение к business as usual. И сейчас из-за существенно снизившихся цен на нефть у нас покупки будут не в таком большом объеме. И это, кстати, накладывается на сезонно сильный первый квартал по платежному балансу", - прокомментировал он решение ЦБ.

Совет директоров Банка России с 17 декабря повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,75% годовых. Также ЦБ заявил о возобновлении регулярных покупок иностранной валюты на рынке в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года.