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Россия в октябре увеличила объем вложений в US Treasuries

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Россия в октябре 2018 года продолжила сдержанное увеличение вложений в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) второй месяц подряд, нарастив их на $210 млн по сравнению с сентябрем, за который наблюдалось повышение на $322 млн.

Как показывают данные Минфина США, на конец октября России принадлежали US Treasuries на общую сумму $14,629 млрд против $14,419 млрд месяцем ранее.

В сентября был зафиксирован первый прирост с мая 2018 года, когда показатель повысился всего на $5 млн.

Третий месяц подряд объем российских вложений в краткосрочные бумаги США существенно превышает долю в долгосрочных UST, что нехарактерно для данных американского Минфина как для РФ, так и для большинства других стран мира.

В октябре в долгосрочные UST было инвестировано $3,240 млрд российских средств против $2,9 млрд в сентябре, вложения в краткосрочные бумаги незначительно сократились - с $11,519 млрд до $11,389 млрд.

Для сравнения: в апреле, на фоне жестких антироссийских санкций, инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в US Treasuries превышали $150 млрд.

Между тем Китай, крупнейший держатель американских долговых обязательств, в октябре сократил вложения пятый месяц подряд - на $12,5 млрд, до $1 трлн 138,9 млрд. На втором месте Япония, которая также уменьшила инвестиции в гособлигации США - на $9,5 млрд, до $1 трлн 18,5 млрд.

Третью строчку на конец октября занимала Бразилия ($313,9 млрд), четвертую - Ирландия ($287,3 млрд), пятую - Великобритания ($263,9 млрд). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Люксембург, Швейцария, Каймановы острова, Гонконг, Саудовская Аравия.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в октябре упал на $25,6 млрд, до $6 трлн 199,6 млрд. Из этой суммы почти $3,95 трлн принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.

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Теги: US Treasuries

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