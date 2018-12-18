Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,9-1%

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры на ожиданиях роста ставки Федрезерва США и опасениях введения новых антироссийских западных санкций; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 0,9-1%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2338,7 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1102,81 пункта (-1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,6%.

Доллар подрос до 66,83 руб. (+0,05 рубля).

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер выразил убеждение в том, что Запад в ближайшие два месяца введет дополнительные санкции в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября.

Просели акции "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), "Татнефти" (-1,2%), "Роснефти" (-1%), "Мобильных телесистем" (-1%), "Газпрома" (-1%), "РусГидро" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,9%), "Норникеля" (-0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,8%), "ФСК ЕЭС" (-0,6%).

Подросли бумаги "РусАла" (+0,2%), "Башнефти" (+0,2%).

Индексы в США накануне упали на 2,1-2,3%, начало декабря для рынка акций является наихудшим за последние 38 лет, отмечает MarketWatch. Индекс S&P 500 завершил день на минимальной отметке с октября 2017 года, Nasdaq - с ноября прошлого года, Dow Jones - с 23 марта.

Главным для рынков событием на текущей неделе станет заседание Федеральной резервной системы (ФРС), большинство инвесторов ожидают, что ФРС поднимет базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 2,25-2,5% годовых (повышение станет четвертым в 2018 году).

Кроме того, будут обнародованы новые прогнозы руководства ЦБ относительно денежно-кредитной политики на ближайшие два года. Текущие оценки предусматривают три подъема ставки в следующем году, и многие аналитики полагают, что в обновленной версии число ожидаемых повышений может быть уменьшено. На это указывают, в частности, недавние заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, воспринятые рынком как сигнал "голубиного" настроя ЦБ.

Между тем в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что считает "невообразимым" тот факт, что "при очень сильном долларе и при фактическом отсутствии инфляции, а также при том, что мир вокруг рушится за пределами США, Париж горит, и Китай ослабляется, ФРС в принципе рассматривает возможность очередного повышения ставки".

Тем временем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в декабре упал до 10,9 пункта с 23,3 пункта в ноябре. Значение показателя стало минимальным с мая 2017 года. Экономисты в среднем ожидали снижения показателя до 20 пунктов.

Во вторник снижается фондовая Азия (Япония упала на 1,8%, Китай - на 0,8%), слабо плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Трейдеры нервничают в ожидании повышения процентных ставок ФРС, а ободряющие заявления председателя КНР Си Цзиньпина пока не успокоили рынок.

Си Цзиньпин во вторник выступил с докладом на торжественном собрании по случаю 40-й годовщины начала реформ Дэна Сяопина. Китайский лидер пообещал сохранить курс на экономические реформы. "Мы будем решительно проводить реформы там, где можно и должно это сделать, и не будем менять то, что не следует и невозможно реформировать", - сказал он.

В своей речи председатель КНР отметил, в частности, что "никто не может диктовать китайскому народу, что следует и не следует делать". Аналитики сочли эту фразу отсылкой к попыткам президентской администрации США повлиять на торговую политику Пекина, как и слова Си Цзиньпина о противостоянии гегемонизму в международных отношениях.

"Открытость приносит прогресс, тогда как закрытость ведет к отсталости", - отметил Си Цзиньпин, что рынки восприняли как обещание дальнейшего открытия китайской экономики.

На нефтяном рынке цены снижаются третий день подряд, не найдя повода для стабилизации; цена WTI опустилась до самого низкого уровня более чем за год, Brent на минимуме с ноября.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $58,69 за баррель (-1,5% и -1,1% в понедельник), февральская цена WTI - $49,39 за баррель (-1,6% и -2,6% накануне).

Нефть перешла к снижению в понедельник из-за слабых опережающих данных о коммерческих запасах в США. По оценкам провайдера данных о сырьевом секторе Genscape, запасы на терминале в Кушинге, где физически хранится нефть, торгующаяся на NYMEX, выросли на прошлой неделе на 630 тыс. баррелей, больше ожиданий. Genscape дает первую оценку недельной динамики запасов за два дня до министерства энергетики США.

Кроме того, в понедельник Служба энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США опубликовала ежемесячный обзор производительности буровых работ. Ведомство, в частности, ожидает роста добычи нефти на сланцевых месторождениях страны на 134 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 8,166 млн б/с.

Аналитики отмечают, что такой прогноз означает усиление темпов роста по сравнению с последними месяцами.

Как отмечает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена, в США не исключили введения новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. В их рамках для российских судов могут закрыть порты Евросоюза и США.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев ожидает углубления коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона. Снижение на фондовом рынке США, во многом связанное с техническими факторами (пробой вниз уровня 2600 пунктов по индексу S&P 500, по всей вероятности, спровоцировал срабатывание защитных "стоп-приказов"), дополнилось усилением продаж на азиатских фондовых площадках. Поводом для распродаж могло стать выступление председателя КНР Си Цзиньпина, в котором участники рынка не обнаружили прямых указаний на планы по стимулированию экономики. На валютном рынке в начале торгов возможно возобновление повышения доллара из-за сокращения "спроса на риск" на фоне роста волатильности на рынках в целом

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, текущая неделя, по большому счету, является последней полноценной неделей в этом году (на следующей неделе, в связи с рождественскими праздниками объемы торгов, вероятно, уже будут заметно ниже). Во вторник, по случаю 40-й годовщины политики реформ и открытости в Китае ряд участников рынка ожидал, что в своем выступлении лидер Китая Си Цзиньпин сделает акцент на необходимости вести диалог с торговыми партнерами (в первую очередь с США), что может дать надежду на новый импульс в переговорах по вопросу торгового соглашения, но какой-либо принципиально новой информации инвесторы не получили.

Согласно фьючерсам на ставку ФРС, рынок теперь оценивает вероятность ее поднятия всего в 64% (на конец ноября оценка составляла 78%). Сценарий повышения ставки ФРС в декабре остается базовым, основное внимание следует уделить обновленным прогнозам FOMC по дальнейшей динамике ставок ("точечная диаграмма"). Комментарии представителей регулятора (заявления о том, что текущий уровень ставок лишь немного ниже нейтрального) можно считать смягчением риторики, и если данная идея найдет отражение в изменении точечной диаграммы, спрос на рисковые активы под конец года может несколько восстановиться.

Краткосрочную динамику российского рынка акций по-прежнему в большей степени определяют внешние факторы. Учитывая распродажи на глобальных рынках, индекс МосБиржи может попытаться обновить минимумы декабря, вернувшись в район 2330-2350 пунктов, считает Поддубский.