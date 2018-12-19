Новым вице-президентом по закупкам "АвтоВАЗа" станет выходец из Renault

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Должность вице-президента по закупкам ПАО "АвтоВАЗ" с 1 января 2019 года займет Сирилл Дрюан-Шарно. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Компетенции господина Дрюан-Шарно в закупочной деятельности и его опыт работы в России обеспечат выполнение задач среднесрочного плана развития компании", - приводятся в пресс-релизе слова президента "АвтоВАЗа" Ива Каракатзаниса.

Венкатрам Мамиллапалле, занимающий должность вице-президента по закупкам "АвтоВАЗа" с 2014 года, продолжит свою карьеру в альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi.

Дрюан-Шарно переходит в "АвтоВАЗ" из ООО "АвтоВАЗ Рено Ниссан закупочная организация" (Тольятти), где с 2017 года работает заместителем генерального директора.

Будущий вице-президент по закупкам "АвтоВАЗа" начал карьеру в компании Delphi инженером на заводе автомобильных систем в Страсбурге. В 2001 году перешел в отвечающую за закупки компанию RNPO (техноцентр Renault в Гвианкуре, Франция) и дослужился в техноцентре до старшего менеджера по стратегии поставок. Затем три года работал заместителем руководителя по закупкам в Renault Samsung Motors в Сеуле.