ВТБ не ощутил притока валютных депозитов, несмотря на повышение ставок по ним

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ в ноябре 2018 года зафиксировал прирост депозитов физлиц на 53 млрд рублей, при этом банк не отмечает значительного притока средств в валюте, несмотря на неоднократное повышение ставок по ним.

Как сообщил в интервью "Интерфаксу" заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, сентябрьская ситуация с оттоком средств со счетов физлиц выровнялась в октябре. "Мы фиксировали в сентябре незначительный для банка отток вкладов - менее 1% от всего нашего портфеля, в октябре ситуация выровнялась. За ноябрь мы отмечаем прирост средств населения на 53 млрд рублей. При этом даже с учетом повышения доходности по валютным депозитам значительного притока иностранной валюты у нас нет", - сказал он.

Зампред подчеркнул, что валютные вклады в массовом розничном сегменте ВТБ составляют всего 9% от общего объема средств физлиц, все остальное клиенты предпочитают размещать в рублях. "Хочу отметить, что с начала года предпочтение рублю отдают все больше наших вкладчиков в массовом сегменте. В январе 89% сбережений хранилось в рублях, сейчас уже - 91%. Это объяснимо: клиенты проявляют больший интерес к рублевым вкладам, потому что доходность у них выше", - добавил Печатников.

Ранее сообщалось, что отток депозитов физлиц со счетов в ВТБ за сентябрь составил порядка 100 млрд рублей (снижение на 3,5%). В совокупности объем средств розничных клиентов на счетах в ВТБ сократился на 79,8 млрд рублей (2,2%).

Зампред ВТБ отметил, что валютные депозиты в банке в ноябре также показали прирост. По его словам, до этого наблюдалась тенденция конвертации этих средств в рублевые депозиты и перевод их в ценные бумаги.

Печатников пояснил, что неоднократное повышение банком ставок по валютным депозитам было продиктовано ситуацией на рынке и спросом клиентов на этот продукт. "Мы внимательно реагируем на изменения рынка. ВТБ, в первую очередь, ориентируется на изменение ключевой ставки Банка России. С другой стороны, на розничном рынке есть спрос напродукт с подобными ценовыми параметрами. И поскольку нам важна клиентская лояльность, мы предложили наиболее конкурентные условия размещения денежных средств в данном сегменте", - сказал он. По его словам, спрос на валютные депозиты в основном проявляют состоятельные клиенты банка.