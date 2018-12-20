Акции РусАла выросли на 14% в ожидании снятия санкций США с компании

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Акции "РусАла" вслед за сообщением властей США о предстоящем снятии санкций с компании растут на бирже в Гонконге на 14% при резко увеличившемся объеме сделок и торгуются около 2,55 гонконгского доллара за акцию на 7:40 МСК.

Цены на алюминий тем временем снижаются и достигли минимальных за 16 месяцев $1905,50 за тонну на Лондонской бирже металлов.

В среду OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций) уведомила Конгресс о намерении в течение 30 дней исключить En+ Group, "РусАл" и "Евросибэнерго" из санкционного списка.

Условием снятия санкций является то, что доля Олега Дерипаски, который остается в SDN List, в холдинговой структуре En+ должна снизиться с около 70% до 44,95%, при этом голосовать он сможет не более чем 35% акций.