Акции "РусАла" и GDR En+ взлетели на 25-40% после известий о скором снятии санкций США

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Акции "РусАла" и GDR En+ Group на старте торгов в четверг взлетели на 25-40% после известий о скором снятии с компаний санкций США.

На "Московской бирже" к 10:01 по Москве акции "РусАла" выросли до 33 рублей (+25%), максимум сделок составил 39 рублей (+48%) - это рекордный уровень с начала марта. GDR En+ Group взлетели до 424 рублей за штуку (+40%).

Как стало известно накануне вечером, OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) уведомила Конгресс о намерении исключить En+ Group, "РусАл" и "Евросибэнерго" из санкционного списка. При этом их владелец Олег Дерипаска остается в SDN List.

В письме, опубликованном на сайте Минфина США, раскрыты параметры договоренностей, выполнение которых делает возможным снятие санкций с компаний Дерипаски. Так, его доля в холдинговой структуре En+ должна снизиться с примерно 70% до 44,95%, при этом голосовать он сможет не более чем 35% акций.

"РусАл", En+ Group и другие компании Дерипаски попали в SDN List 6 апреля, в день введения максимально жесткого антироссийского санкционного пакета США. При этом было обозначено два дедлайна - на завершение бизнес-операций (до 5 июня) и на избавление от акций и долговых обязательств (до 7 мая). Затем эти дедлайны неоднократно продлевались, сейчас крайний срок - 21 января 2019 года, отсрочки аргументировались тем, что OFAC нужно время на изучение предложений об изменении в корпоративном управлении и структуре собственности попавших под санкции компаний. Дедлайн также распространяется на группу "ГАЗ" , про которую в сообщении Минфина и письме OFAC в Конгресс упоминаний нет (по выводу "ГАЗа" из-под санкций переговоры также ведутся).