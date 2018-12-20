Промсвязьбанк сократил долю валютных активов и пассивов в ожидании санкций

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк (ПСБ) в ожидании санкций сократил долю валютных активов с 17,5% до 6,8%, сообщил глава банка Петр Фрадков в интервью газете "Ведомости".

"С точки зрения введения новых санкций мы один из самых подготовленных крупных игроков в нашей стране. Мы планомерно работали с нашими клиентами, чтобы минимизировать валютную составляющую - как по активам, так и по пассивам. Мы сократили ее в несколько раз: доля валютных активов сокращена с 17,5 до 6,8%, валютных пассивов - с 12,6 до 5,7%", - рассказал Фрадков.

Он отметил, что банк подробно объяснял корпоративным клиентам все возможные риски, рекомендовали забрать валютные остатки из банка.

"Провели работу с Visa и Mastercard - коллеги согласны и хотят продолжать работать с нами в прежнем режиме. Обеспечительные депозиты в платежных системах есть, в этом смысле мы все свои обязательства выполняем, но размер их мы снизили до минимального уровня", - сообщил глава Промсвязьбанка. По его словам, банк также готов к выполнению обязательств перед физлицами в случае санкций, созданы запасы валютной ликвидности.

"Для меня лично санкции - это не проблема. Мне интересен проект, и эта работа для меня более значима, чем невозможность поехать в США. Не вижу серьезных ограничений для меня и моей семьи", - сообщил Фрадков.

Контракты по ГОЗ

ПСБ уже получил на обслуживание 25% контрактов по гособоронаказу (ГОЗ), кредиты другие банки начнут передавать в I квартале 2019 года, добавил Фрадков.

"На данный момент завершился первый этап, по результатам которого в банке уже находится на сопровождении около 25% всех контрактов по гособоронзаказу. Мы продолжаем активно открывать отдельные счета по новым государственным контрактам и ждем второго этапа по передаче госконтрактов из системообразующих уполномоченных банков", - сказал Фрадков.

По его словам, планируется, что в следующем году как минимум две трети предприятий ОПК будут получать финансирование и осуществлять расчеты по ГОЗ через ПСБ. Ему сейчас сразу передаются новые контракты.

"Центральный банк продолжает работу по оценке качества кредитов ОПК на балансах других банков, она пока не завершена, но с большой долей вероятности можно прогнозировать, что на баланс банка первая часть кредитов перейдет уже в I квартале следующего года", - сообщил глава Промсвязьбанка.

ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка в декабре 2017 года, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора. Позднее ПСБ перешел в собственность Росимущества. На базе кредитной организации планируется создать банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. Банк может получить от других кредитных организаций на баланс до 1 трлн рублей кредитов, выданных подсанкционным предприятиям из сферы ОПК.

До начала санации банк контролировался Дмитрием и Алексеем Ананьевыми.

Промсвязьбанк по итогам третьего квартала 2018 года занял 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".