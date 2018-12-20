Остатки на корсчетах и депозитах банков в ЦБ 20 декабря снизились

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2,42 трлн рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 2,005 трлн рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 19 декабря составлял 2,436 трлн рублей по России и 2,075 трлн рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 20 декабря составили 1,536 трлн рублей по России против 1,57 трлн рублей на предыдущую отчетную дату.