En+ предупредила инвесторов о рисках прохождения через Конгресс уведомления OFAC

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - En+ Group предупредила инвесторов о рисках, которые могут быть сопряжены с процедурой прохождения через Конгресс уведомления OFAC о намерении снять санкции с компании и других активов Олега Дерипаски.

Отметив, что подача уведомления OFAC о предстоящем исключении из SDN List является "важной вехой" на пути к снятию санкций, En+ в своем заявлении для LSE выделила ряд потенциальных неопределенностей.

"Нет уверенности, что Конгресс не потребует внесения дополнений в условия (на которых OFAC согласилась снять санкции - ИФ) до их реализации", - говорится в сообщении En+.

Кроме того, теоретически Конгресс может отвергнуть согласованные условия и попытаться воспрепятствовать их реализации. Часть договоренностей зависит от третьих сторон, перечисляет риски En+.

При этом компания обращает внимание, что даже если Конгресс в течение 30-дневного периода не вынесет никакого решения по уведомлению, ни положительного, ни отрицательного, OFAC будет иметь право исключить En+ из SDN List.

"РусАл" также предупредил инвесторов, что пока не может быть уверенности в окончательной реализации решения о снятии санкций. Само объявление регулятора алюминиевая компания прокомментировала кратко: "Мы приветствуем решение OFAC и продолжаем работу, необходимую для возвращения компании в нормальный режим".

Как стало известно накануне вечером, OFAC - подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, - уведомило Конгресс о намерении исключить En+ Group, "РусАл" и "Евросибэнерго" из санкционного списка. При этом их владелец Дерипаска остается в SDN List.

В письме, опубликованном на сайте Минфина США, раскрыты параметры договоренностей, выполнение которых делает возможным снятие санкций с компаний Дерипаски. Так, его доля в холдинговой структуре En+ должна снизиться с примерно 70% до 44,95%, при этом голосовать он сможет не более чем 35% акций.

"РусАл", En+ Group и другие компании Дерипаски попали в SDN List 6 апреля, в день введения максимально жесткого антироссийского санкционного пакета США.