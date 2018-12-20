Алюминий подешевел до минимума за 16 месяцев после новостей о "РусАле"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Алюминий подешевел до минимума за более чем 16 месяцев после того, как США объявили, что готовы снять санкции с "РусАла" и других компаний Олега Дерипаски.

Устранение этого фактора, который оказывал определенную поддержку ценам, пусть и уменьшившуюся осенью и зимой, переключает внимание инвесторов на главную тему 2019 года - прогнозы для Китая, пишет агентство Bloomberg.

Котировка контракта на алюминий с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) опустилась на 1,1%, до $1905,5 за тонну.

Китай является крупнейшим потребителем и производителем алюминия в мире, и высокая неопределенность спроса на металлы на фоне ослабления роста его экономики приводит к противоречивым прогнозам.

Ранее в декабре аналитики Goldman Sachs Group Inc. снизили прогноз цены алюминия в Китае на 2019 год на 9%, отметив, что спрос на этот металл в КНР вряд ли будет расти.

Однако другие эксперты, включая консалтинговую группу CRU, отмечают, что мировое предложение алюминия в следующем году по-прежнему будет существенно меньше спроса, даже с учетом отмены санкций в отношении "РусАла".

"Если посмотреть на стоимость сырья для алюминия, которая довольно высока, сохранение дефицита предложения как в Китае, так и вне Китая, то даже с учетом решения вопроса по "РусАлу" нет сигналов снижения цен", - заявил Bloomberg старший аналитик алюминиевого сектора в Северной Америке Дуг Хильдерхофф. Он считает, что рынок уже отразил в котировках возможность отмены американских санкций в отношении "РусАла".

По оценкам CRU, дефицит первичного алюминия в Китае составит около 1,4 млн тонн в 2019 году из-за волны закрытия китайских заводов. За пределами Китая ожидается дефицит на уровне 1,2 млн тонн.

Как сообщалось, OFAC (Office of Foreign Assets Control) - подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, - в среду уведомило Конгресс о намерении исключить En+ Group, "РусАл" и "Евросибэнерго" из санкционного списка в течение 30 дней. При этом их владелец Олег Дерипаска остается в SDN List.