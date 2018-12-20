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Экономика

Банк Англии ожидаемо сохранил ставку на уровне 0,75%

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Банк Англии по итогам декабрьского заседания оставил значение базовой процентной ставки неизменным, на уровне 0,75%.

Британский ЦБ также сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($552,4 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.

Все решения банка совпали с ожиданиями рынка и были приняты единогласно девятью членами Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC).

Ранее в этом году Банк Англии повысил ставку до действующего уровня, который является максимальным с 2009 года. Участники рынка теперь оценивают шансы на еще одно повышение ставки в 2019 году в 60%.

Члены MPC отметили усиление неопределенности, связанной с выходом Великобритании из ЕС.

"Общий экономический прогноз по-прежнему будет зависеть от характера выхода из ЕС, - говорится в протоколе заседания. - Ответ на Brexit, каким бы он ни был, в плане денежно-кредитной политики не будет автоматическим и может предусматривать изменения в ту или иную сторону".

Кроме того, руководство ЦБ приняло во внимание падение цен на нефть и теперь ожидает снижения инфляции до менее 2% уже в январе. Вместе с тем более быстрый, чем ожидалось, рост зарплат и слабое увеличение производительности труда указывают на рост инфляционного давления.

Банк Англии ожидает, что ВВП Великобритании вырастет на 0,2% в четвертом квартале текущего года и в первом квартале следующего.

Между тем проект бюджета Великобритании, представленный в ноябре, может повысить темпы экономического роста в стране на 0,3 процентного пункта в долгосрочной перспективе, говорится в протоколе.

Курс фунта стерлингов продолжает активно расти к доллару США и слабо снижаться к евро после объявления решения Банка Англии. К 15:17 МСК фунт торгуется к доллару на уровне $1,2685, а к евро - на уровне 1,1063 евро за фунт.

Тем временем британский фондовый индекс FTSE 100 несколько сократил снижение и к 15:02 по Москве опускается на 0,13% против 0,21% до объявления решения ЦБ.

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Теги: Великобритания

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