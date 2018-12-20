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"Уралкалий" проиграл в первой инстанции налоговый спор на 983 млн рублей

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Уралкалий" не смогло оспорить в Арбитражном суде Москвы решение Федеральной налоговой службы (ФНС) России о доначислении 983,44 млн налога на прибыль и пени, следует из картотеки суда.

Спор возник из-за сделок между "Уралкалием" и его швейцарским трейдером Uralkali Trading SA по продаже в 2012 году удобрений за рубеж на общую сумму 69,6 млрд рублей. По мнению налоговых органов, компания занизила базу по налогу на прибыль, применив в целях налогообложения в сделках с взаимозависимыми лицами условия, отличающиеся от рыночных.

Разбирательства "Уралкалия" и ФНС идут по второму кругу. Изначально 1 июня 2017 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования налогоплательщика о признании недействительными доначислений. Первая инстанция согласилась с компанией, что при проверке контролируемых сделок нужно было применять метод сопоставимой рентабельности. У Uralkali Trading за 2012 год этот показатель не превышал рентабельности сопоставимых продаж, а значит, компания правильно пришла к выводу, что цены сделок соответствовали рыночному уровню, говорилось в решении суда.

ФНС доказывала, что применять надо было метод сопоставимых рыночных цен, и Uralkali Trading должен был заплатить "Уралкалию" за отгруженную продукцию на $203 млн больше. Но, по мнению суда, это существенно бы снизило рентабельность трейдера, и его прибыли было бы недостаточно даже для покрытия прямых коммерческих расходов по продаже товара - в этом случае компания получила бы убыток в $96 млн. На этом основании ранее первая инстанция сделала вывод о необоснованности подхода ФНС.

Но апелляция в октябре 2017 года это решение отменила, а затем в марте текущего года Арбитражный суд Московского округа отправил дело на новое рассмотрение. Один из ключевых вопросов, который кассационная инстанция предписала рассмотреть при новом рассмотрении дел, заключается в том, что необходимо установить причины существенного расхождения результатов при применении методов сопоставимых рыночных цен и сопоставимой рентабельности.

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Теги: Уралкалий

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