РФ в октябре увеличила импорт пальмового масла на 40%

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Россия в октябре 2018 года увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 40,2% по сравнению с октябрем 2017 года, до 103 тысяч тонн.

По сравнению с предыдущим месяцем ввоз пальмового масла вырос на 53,6%.

В январе-октябре импорт пальмового масла вырос на 18,3% по сравнению с показателем за тот же период 2017 года, до 822 тыс. тонн.

Росстат также сообщил, что импорт подсолнечного, сафлорового и хлопкового масла за десять месяцев увеличился на 13,2%, до 21,9 тыс. тонн, в октябре - сократился на 23,3%, до 2,5 тыс. тонн.

Импорт кокосового (копрового) и масла бабассу в январе-октябре вырос на 5,3%, до 62,7 тыс. тонн, в том числе в октябре - в 2,4 раза, до 7,5 тыс. тонн.

В 2017 году Россия импортировала 891 тыс. тонн пальмового масла и его фракций, что на 0,7% больше, чем в 2016 году. Импорт подсолнечного, сафлорового и хлопкового масла в прошлом году увеличился в 4,4 раза, до 25,7 тыс. тонн. В то же время ввоз кокосового (копрового) масла и масла бабассу снизился на 19,3%, до 73 тыс. тонн.