Экономика

Магазины Metro в Москве и Балашихе использовали фиктивную схему утилизации продукции

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Россельхознадзор обнаружил фиктивную схему утилизации продукции животного происхождения в гипермаркетах Metro в Москве (104-й км МКАД) и в Балашихе (Московская область) и планирует направить результаты проверки в Следственный комитет и ФСБ.

Как сообщает служба, управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям проводило проверки вместе с органами прокуратуры. Фиктивная схема утилизации продукции животного происхождения, в том числе с истекшим сроком годности, была установлена благодаря использованию системы электронной ветеринарной сертификации "Меркурий", предназначенной для отслеживания пути перемещения поднадзорных госветнадзору грузов по территории РФ.

Анализ сертификатов показал, что, согласно ветеринарному свидетельству, 743 кг продукции, направленной из гипермаркета для уничтожения в ОАО "Племенной зверосовхоз "Салтыковский", туда не поступала. Установлено также, что с июля по ноябрь ООО "Метро Кэш Энд Керри" направил ООО "МПК Экос Милк" более 210 тонн продукции животного происхождения, предназначенной для утилизации или уничтожения. Однако проверка документов "МПК Экос Милк" и информация, полученная в Федеральной налоговой службе и главном управлении ветеринарии Московской области, показали, что это предприятие не имеет права ни утилизировать, ни уничтожать отходы.

За выявленные нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов ООО "Метро Кэш Энд Керри" привлечено к ответственности на сумму 750 тыс. рублей. Для пресечения незаконной деятельности и принятия процессуального решения по выявленным нарушениям ветеринарного законодательства Россельхознадзор направит материалы дела в Следственный комитет и ФСБ.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием ООО "Метро Кэш Энд Керри".

Россельхознадзор также сообщил, что всего с начала 2018 года за нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов управление службы по Москве, Московской и Тульской областям привлекло к ответственности 110 хозяйствующих субъектов на сумму более 14,5 млн рублей.

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