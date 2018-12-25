Остатки на корсчетах банков в ЦБ 25 декабря снизились и выросли на депозитах

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2,266 трлн рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1,833 трлн рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 24 декабря составлял 2,529 трлн рублей по России и 2,091 трлн рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 25 декабря составили 1,586 трлн рублей по России против 1,54 трлн рублей на предыдущую отчетную дату.