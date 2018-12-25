Падение фондового рынка Израиля за четыре сессии стало самым значительным за 10 лет

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций Израиля во вторник продолжил падение четвертую сессию подряд на фоне решения о досрочных выборах, в целом его снижение за этот период оказалось самым резким за десять лет.

Фондовый индекс TA-35 упал 25 декабря на 2,8%, за последние четыре сессии он потерял 11%. Последний раз столь значительное сокращение индикатора наблюдалось в разгар финансового кризиса 2008 года.

Лидерами падения в составе индекса стали банки.

В понедельник стало известно, что внеочередные выборы в Израиле пройдут в апреле 2019 года. Действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предположил, что партия "Ликуд", которую он возглавляет, сможет выиграть выборы в апреле, и что нынешняя коалиция станет ядром следующей.

Очередные выборы в Израиле по плану должны были состояться в ноябре 2019 года.

В настоящее время правительственная коалиция сформирована партиями "Ликуд", "Кулану", "Еврейский дом", ШАС и Яхадут ха-Тора.