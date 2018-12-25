Nord Stream остановится на техобслуживание в июле 2019 года

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Сроки остановки морского газопровода из России в Германию Nord Stream в 2019 году будут почти такие же, как и в 2018 году - вторая половина июля, свидетельствуют данные газотранспортных компаний NEL Gastransport GmbH и OPAL Gastransport GmbH & Co. KG.

Морская магистраль остановится 16 июля утром и не будет работать до утра 30 июля 2019 года.

В 2018 году ремонт на российско-германской магистрали продлился с утра 17 по утро 30 июля.

В сутки Nord Stream прокачивает около 170 млн кубометров газа.