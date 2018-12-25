Экономика

Рубль умеренно снизился к доллару и евро в условиях слабой активности торгов

Есть обновление от 19:41

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно растут на Московской бирже во вторник вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине в день, когда западные биржи закрыты в связи с празднованием Рождества по григорианскому календарю. Объемы сделок на бирже существенно ниже, чем обычно.

Курс доллара США составил 68,82 руб. в 19:00, что на 23,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 78,41 руб., поднявшись на 23,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 23,61 копейки - до 73,13 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет в обеих валютных парах на вечерних торгах на фоне низкой активности игроков в связи с празднованием западного Рождества. Во вторник, 25 декабря, закрыто большинство бирж мира.

Президент США Дональд Трамп раздумывает над отставкой главы Минфина Стивена Мнучина, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник. Другой источник рассказал агентству, что Трамп примет решение о будущем Мнучина в зависимости от показателей фондового рынка США. Bloomberg напоминает, что ранее также стало известно о планах президента уволить председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, хотя впоследствии Мнучин опроверг эту информацию.

Накануне Трамп раскритиковал работу ФРС, на прошлой неделе повысившую базовую процентную ставку в четвертый раз за текущий год. "Единственная проблема нашей экономики - это Федрезерв, - заявил президент в твиттере. - Они не чувствуют рынок, не понимают необходимости торговых войн, сильного доллара или даже вызванной демократами приостановки работы правительства из-за вопроса о границах. ФРС похожа на сильного игрока в гольф, который не может набрать очков, потому что он не может загнать мяч в лунку".

Около трети расчетов в долларах по российским экспортным контрактам осуществляется с задержками, которые порой составляют и месяц, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, сложности с проведением долларовых платежей, связанные с санкционным режимом и их различной трактовкой, встречаются с контрагентами практически всех стран, куда компании РФ осуществляют экспорт услуг и товаров. Силуанов отметил также, что пока правительство не давало никаких директив госкомпаниям, которые понуждали бы их переходить на расчеты в евро или других валютах.

Силуанов рассказал также о планах на следующий год по размещению ОФЗ. "В этом году мы привлечем более 1 трлн рублей. Больше, чем в прошлом году. Мы хоть и не выполним план, приблизимся к его значениям, - сказал Силуанов. - На следующий год, конечно, более напряженный план по займам, в полном объеме реализовать его сложно, но ничего невозможного нет".

"В следующем году много будет зависеть от того, будут ограничения на долг или не будет ограничений на долг. Конечно, инвесторов это, безусловно, нервирует, но надеемся на то, что те инвесторы, которые хотели выйти, вышли", - отметил первый вице-премьер.

В 2018 году на фоне роста санкционного давления и распродаж на развивающихся рынках Минфин РФ не смог выполнить первоначальный план по внутренним заимствованиям. Осенью прогноз по чистому объему заимствований на внутреннем рынке в 2018 году был снижен до 661,77 млрд рублей с 1,044 трлн рублей, по валовому привлечению - до 1,193 трлн рублей с 1,675 трлн рублей. Но в конце ноября Силуанов сообщил, что и этот уточненный план выполнен не будет.

На 2019 год Минфин запланировал масштабную программу внутренних заимствований - объем чистого привлечения должен составить 1,705 трлн рублей, валового - почти 2,5 трлн рублей.

В понедельник нефтяной рынок обвалился. Нефть марки WTI с поставкой в феврале подешевела на 6,7%, до $42,53 за баррель, аналогичный контракт на Brent упал на 6,2%, до $50,47 за баррель. Для обеих эталонных марок достигнутые в ходе торгов в понедельник значения были минимальными с июля 2017 года. Во вторник нефтяные площадки закрыты в связи с празднованием западного Рождества.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 26 декабря на 33,75 копейки, до 68,7448 руб., и увеличил курс евро на 54,23 копейки, до 78,4309 руб.

Торги контрактами по доллару расчетами "сегодня" не проводились на Московской бирже во вторник из-за празднования Рождества в западных странах. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 37,57 копейки и составил 68,7798 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 35,371 млн, он полностью пришелся на сделки с расчетами "завтра".

Торги контрактами по евро расчетами "сегодня" не проводились на Московской бирже во вторник из-за празднования Рождества на западе. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 39,98 копейки и составил 78,3711 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR375,848 млн, все сделки были проведены с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,94% и 8,05% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с понедельником - 8,28%, 8,61% и 8,7% годовых соответственно.

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Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар

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