Рынок акций РФ закрылся выше 2290 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к закрытию торгов во вторник отыграл часть утренних потерь, понесенных в результате закрытия игроками позиций по сигналам "стоп-лосс" на фоне обвалившихся мировых площадок в канун западного Рождества; индекс МосБиржи смог закрыться выше 2290 пунктов после провала утром ниже 2260 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2290,86 пункта (-1,4%, минимум дня - 2258,56 пункта), индекс РТС - 1048,71 пункта (-2%, минимум дня - 1033,31 пункта - минимум с августа 2017 года); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,5%.

Доллар вырос до 68,82 руб. (+0,24 рубля).

Подешевели акции "Мечела" (-3,5% и -2,9% "префы"), "РусАла" (-2,4%), "НОВАТЭКа" (-2,1%), "ЛУКОЙЛа" (-2%), "Магнита" (-1,8%), "Газпрома" (-1,8%), "Норникеля" (-1,8%), "Интер РАО" (-1,7%), ВТБ (-1,6%), ПАО "Полюс" (-1,5%), "Мосбиржи" (-1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,5%), "Россетей" (-1,4%).

Выросли акции АФК "Система" (+1,9%), "РусГидро" (+0,2%), "префы" "Россетей" (+1,1%), "Транснефти" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 18,561 млрд рублей (из них 6,299 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка ).

Зарубежные рынки

Индексы в США накануне упали на 2,2-2,9% после рекордного с 2008 года обвала на прошлой неделе. Фондовые биржи США работали по укороченному графику (до 21:00 по московскому времени), а во вторник рынки США и Европы закрыты в связи с празднованием западного Рождества. Из-за этого ожидается, что объем торгов на текущей неделе будет ниже среднего.

В отсутствие статданных инвесторы реагировали на политические новости.

Как сообщалось, работа части американских федеральных учреждений была приостановлена в 00:00 (8:00 по московскому времени) 22 декабря. Пока не ясно, когда правительство возобновит работу, есть вероятность, что это произойдет уже в новом году. В список ведомств, на которые в бюджете США не хватило средств, входят в числе прочих министерства финансов, юстиции, Госдепартамент, а также ФБР, таможенная и пограничная службы. Таким образом, президент США Дональд Трамп исполнил свою угрозу, не получив финансирование на строительство стены на границе с Мексикой.

Тем временем министр финансов США Стивен Мнучин провел индивидуальные беседы с руководителями шести крупнейших американских банков, чтобы убедиться в наличии у кредитных организаций достаточной ликвидности и в стабильности ситуации на финансовом рынке.

Руководители банков подтвердили, что располагают "достаточной ликвидностью для кредитования потребителей и бизнеса и проведения других рыночных операций", говорилось в воскресном заявлении Минфина.

Между тем воскресные беседы Мнучина с главами шести ведущих банков США не успокоили инвесторов и самого Трампа, отмечает агентство Bloomberg. Следующей мишенью Трампа может стать сам Мнучин, на которого глава государства, вероятно, возложит ответственность за обвал финансовых рынков.

Во вторник снизилась фондовая Азия (Япония обвалилась на 5%, Китай - на 0,9%), фьючерс на индекс S&P 500 накануне закрылся падением на 3%.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent накануне упала до $50,49 за баррель (-6,2%), уровень цен на $2,5 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ в понедельник; февральская цена WTI откатилась до $42,68 за баррель (-6,4%). Для обеих эталонных марок достигнутые в ходе торгов в понедельник значения были минимальными с июля 2017 года.