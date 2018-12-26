Главные новости
В миреСирийские системы ПВО открыли огонь по целям у ДамаскаЭкономикаНефть Brent стабилизировалась после падения ниже $50 впервые с июля 2017 годаВ миреГватемала потребовала от США расследовать смерть ребенка в центре содержания нелегалов
Экономика

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 26 декабря снизились и выросли на депозитах

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2,097 трлн рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1,681 трлн рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 25 декабря составлял 2,266 трлн рублей по России и 1,833 трлн рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 26 декабря составили 1,618 трлн рублей по России против 1,586 трлн рублей на предыдущую отчетную дату.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ЦБ РФ
Экономика
Нефть Brent стабилизировалась после падения ниже $50 впервые с июля 2017 годаНефть Brent стабилизировалась после падения ниже $50 впервые с июля 2017 года
Ранее цены на нефть упали более чем на 40% с уровня октябряПодробнее
 Продукты питания в РФ в январе-ноябре дорожали в 3,3 раза быстрее, чем в ЕСПродукты питания в РФ в январе-ноябре дорожали в 3,3 раза быстрее, чем в ЕС
Больше всего подорожало мясо, сахар и конфеты, а овощи и фрукты подешевелиПодробнее
 Банки Уолл-стрит резко снизили прогнозы нефтяных цен на 2019 годБанки Уолл-стрит резко снизили прогнозы нефтяных цен на 2019 год
Эксперты предрекают, что Brent будет стоить в среднем чуть больше $69 за баррельПодробнее
 "Мир" запустил сервис по оценке благонадежности клиента"Мир" запустил сервис по оценке благонадежности клиента
Тестовый сервис будет учитывать своевременность оплаты ЖКУ, сотовой связи и штрафов ПДДПодробнее
Телеком в стадии принятия неизбежногоТелеком в стадии принятия неизбежного
Итоги года на рынке связиПодробнее
 "Золото" за упорство"Золото" за упорство
Итоги года в золотодобычеПодробнее
 В Финляндии началось строительство "Северного потока-2"В Финляндии началось строительство "Северного потока-2"
Всего в настоящее время уже уложено около 370 км газопроводаПодробнее
 Курс доллара достиг отметки 69 рублейКурс доллара достиг отметки 69 рублей
В последний раз американская валюта превышала эту отметку 13 сентябряПодробнее
 Власть народа на фондовом рынкеВласть народа на фондовом рынке
Итоги года на рынке ценных бумагПодробнее
 Brent упала ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 годаBrent упала ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 года
В ходе торгов в четверг цены на нефть ускорили падениеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 25 декабря6 фото
25 декабря
Фотохроника 25 декабря
Последствия цунами в Индонезии7 фото
24 декабря
Последствия цунами в Индонезии
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСирийские системы ПВО открыли огонь по целям у ДамаскаЭкономикаНефть Brent стабилизировалась после падения ниже $50 впервые с июля 2017 годаВ миреГватемала потребовала от США расследовать смерть ребенка в центре содержания нелегаловВ миреИГ взяло на себя ответственность за атаку на МИД Ливии в ТриполиВ РоссииПерестрелка произошла в центре КазаниВ РоссииРоссия и Белоруссия создадут рабочую группу по вопросам цены на газ и налогового маневра

Роскачество рассказало, как выбрать мандарины к новогоднему столу

Роскачество рассказало, как выбрать мандарины к новогоднему столуСамыми сочными оказались абхазские мандарины, но в ведомстве напомнили, что указанию сорта на ценнике не всегда стоит доверять Подробнее

Под российские санкции попали представители украинской партии "Оппозиционный блок" и лидер партии "Наши"

В деле экс-советника губернатора Мурманской области Шубина осталось два из пяти эпизодов

Около 20 детей в больнице Приамурья заразились гепатитом С

В убийстве женщины и двух ее дочерей в Ульяновске заподозрили главу семьи

Суд лишил водительских прав тренера ФК "Енисей" Аленичева за отказ от проверки на опьянение

Уральский перевозчик заплатит штраф из-за кондуктора автобуса, оскорбившего инвалида

Нефть Brent стабилизировалась после падения ниже $50 впервые с июля 2017 года

Нефть Brent стабилизировалась после падения ниже $50 впервые с июля 2017 годаРанее цены на нефть упали более чем на 40% с уровня октября Подробнее

Глава Мосгорсуда заявила, что законопроект о запрете клеток в судах нельзя принимать в существующем виде

Что случилось этой ночью: среда, 26 декабря

Израильские ракеты у Дамаска, обстоятельства взрыва в Триполи и общая дорога для двух Корей Подробнее

Взрыв произошел в Транспортном университете Пекина

В здании начался пожар Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');