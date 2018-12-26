Нерезиденты в ноябре снизили вложения в ОФЗ на 9 млрд рублей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Нерезиденты в ноябре 2018 года сократили инвестиции в российские ОФЗ на 9 млрд рублей, или на 0,5%, до 1,798 трлн рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Объем рынка в ноябре вырос на 51 млрд рублей, до 7,287 трлн рублей.

В результате за месяц доля нерезидентов уменьшилась до 24,7% с 25,0%.

За восемь месяцев с начала апреля, когда нерезиденты вследствие санкционного давления и усиления волатильности на рынках начали выводить средства с рынка ОФЗ, их инвестиции в российские внутренние госбумаги уменьшились на 553 млрд рублей, или на 23,5%.

В апреле их инвестиции в ОФЗ сократились на 131 млрд рублей, в мае - на 97 млрд рублей, в июне - на 141 млрд рублей, в июле был зафиксирован рост на 24 млрд рублей, затем в августе возобновилось снижение - они уменьшились на 98 млрд рублей, в сентябре - на 55 млрд рублей, в октябре - еще на 46 млрд рублей.

В апреле-ноябре объем рынка ОФЗ вырос на 474 млрд рублей, или на 7,0%. За это время доля нерезидентов снизилась на 9,8 процентного пункта с рекордных 34,5% на 1 апреля.

Объем инвестиций нерезидентов на начало ноября примерно соответствует показателю марта 2017 года (на 1 марта 2017 года - 1,609 трлн рублей, на 1 апреля - 1,805 трлн рублей).

В опубликованном на прошлой неделе "Обзоре рисков финансовых рынков", подготовленном ЦБ РФ, сообщалось, что нерезиденты в ноябре продолжили постепенно снижать присутствие на рынке ОФЗ: объем вложений по номиналу сократился до 1,747 трлн рублей с 1,768 трлн рублей (нетто-продажи составили 21 млрд рублей).

При этом доля счетов иностранных депозитариев в Национальном расчетном депозитарии (НРД) снизилась с 24,4% до 24,0% от всего рынка (этот показатель не покрывает весь портфель ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, так как часть бумаг у нерезидентов находится в других депозитариях или у других организаций, торгующих ОФЗ за счет клиента).

Исходя из биржевых данных остатков счетов нерезидентов в иностранных депозитариях, сделан вывод, что ОФЗ на 4 млрд рублей были проданы нерезидентами на внебиржевых торгах.

В обзоре ЦБ отмечалось, что нерезиденты и дочерние иностранные банки восстанавливали спрос на аукционах ОФЗ: в ноябре на одном аукционе они покупали в среднем 29% от размещенного объема (14 млрд рублей за весь период). В октябре долевой показатель был выше - 47%, однако он стал результатом всплеска спроса со стороны нерезидентов на одном из аукционов, когда их доля составила 78%.

ЦБ также сообщал, что на вторичном биржевом рынке ОФЗ нерезиденты в ноябре немного увеличили объемы продаж - до 29 млрд рублей с 16 млрд рублей в октябре. Увеличение биржевых продаж ОФЗ может быть связано с увеличением покупок на аукционах ОФЗ - нерезиденты покупают на первичном рынке и продают на вторичном.

В сумме по биржевому рынку (аукционы и вторичные торги) нерезиденты в ноябре продали ОФЗ на 15 млрд рублей (в октябре - купили на 7 млрд рублей), сообщалось в обзоре.