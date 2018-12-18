Структура "Газпром нефти" не смогла вернуть 268 млн руб. из бюджета с помощью КС РФ

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Конституционный суд (КС) РФ не стал рассматривать жалобу ООО "Газпромнефть-Ямал", пытавшегося оспорить нормы Налогового кодекса (НК) РФ, из-за применения которых предприятию не удалось возместить 268 млн рублей НДС. Кодекс не содержит препятствий для подобных операций, помешать им могут только "организационные дефекты", следует из определения суда.

В фокусе этого налогового спора была правоприменительная практика, согласно которой при использовании авансовых платежей уплата и возмещение НДС должны происходить в пределах одного квартала с использованием механизма восстановления этого налога. Юристы "Газпромнефть-Ямала" пытались убедить КС РФ, что существующую модель искусственно усложнили.

"Часто бывает, что у продавца связанные с отгрузкой проводки - повторное начисление "отгрузочного" НДС и вычет "авансового" налога - отражаются раньше, чем две "зеркальные" проводки у покупателя. Обычно продавец отражает отгрузку сразу, а покупателю надо дождаться документов, подписанных обеими сторонами. Тогда для покупателя и начинаются проблемы", - говорил ранее "Интерфаксу" Петр Попов, ведущий юрист юридической компании "Пепеляев Групп", которая представляла заявителя в суде.

"Газпромнефть-Ямал" указывала, что подход налоговых органов противоречит Конституции РФ, так как обязывают налогоплательщика восстановить НДС раньше, чем он может применить вычет по нему. Это влечет, по мнению предприятия, временное выбытие денег у налогоплательщика, оказывающее на его экономическую деятельность существенный негативный эффект.

КС РФ с этим не согласился. "Отсутствуют основания полагать, что эти нормы содержат неопределенность, ведущую к нарушению конституционных прав и свобод в аспекте, указанном заявителем", - говорится в определении, опубликованном в базе данных суда.

У покупателя есть возможность не разносить во времени восстановление НДС и принятие его к вычету, считают судьи. Пункт 11 статьи 172 НК РФ позволяет покупателю принять к вычету НДС за тот же период, в котором они были приняты им на учет, если он получит счета-фактуры от продавца до 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, говорится в определении. При этом не исключается выставление счета-фактуры в электронной форме (пункт 1 статьи 169 НК РФ), указал суд.

Оспариваемые законоположения не мешают налогоплательщику обеспечить планирование и организацию экономической деятельности на условиях, позволяющих воспользоваться правом на принятие к вычету сумм НДС при его восстановлении, констатировал КС РФ. "Организационные же дефекты в экономической деятельности налогоплательщика не могут служить поводом для неисполнения налоговой обязанности", - говорится в определении.

"Газпромнефть-Ямал" в рамках исполнения договора с подрядчиком ООО "Стройтрансгаз-М" авансировало работы на своих объектах и заявляло соответствующие вычеты НДС. Относительно размера возмещения у компании возникли разногласия с налоговыми органами - за II квартал 2015 года спорная сумма составила 6,29 млн рублей, за III квартал - 261,44 млн рублей, что составило примерно 10% суммы, заявленной к возмещению. 90% в уставном капитале "Газпромнефть-Ямала", по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", принадлежит ПАО "Газпром нефть, 10% - ПАО "Газпром" .