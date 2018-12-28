"Газпром" закупил труб на 15,6 млрд рублей для проектов на Востоке и Северо-Западе

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Газпром комплектация" в предпоследний рабочий день уходящего года подвело итоги восьми закупок труб большого диаметра (ТБД) на поставку в общей сложности 207,218 тысяч тонн труб на общую сумму 15,589 млрд рублей, сообщает заказчик.

В том числе закупается 100 тыс. тонн труб на 7,403 млрд рублей для магистрального газопровода "Сила Сибири". Участок "Ковыкта - Чаянда". Заявку на каждый из четырех лотов подал только один участник. В ходе процедура закупки цена снизилась на 24 млн рублей.

Также определен поставщик 107,218 тыс. тонн ТБД на 8,186 млрд рублей, которые закупались под названием "поставка трубной продукции СЕГ" (возможно, это старое название газопровода Грязовец - КС Славянская). Заявку на каждый из четырех лотов подал только один участник. В ходе процедура закупки цена снизилась на 307 тыс. рублей.

Согласно подсчетам "Интерфакса", с начала 2018 года компании группы "Газпром" объявили или запланировали закупку (с учетом отмененных и переигранных тендеров) 3,009 млн тонн ТБД на общую сумму 252 млрд рублей. Из них проведена закупка 1, 879 млн тонн на 156 млрд рублей.