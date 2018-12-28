Экономика Итоги года: 2018

Медиарейтинг первых лиц из бизнеса - 2018

СКАН подвел итоги года по упоминаемости российских топ-менеджеров и бизнесменов в СМИ

Медиарейтинг первых лиц из бизнеса - 2018
Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Подводя итоги уходящего года, "СКАН-Интерфакс" составил рейтинг топ-менеджеров российских компаний и бизнесменов по количеству их упоминаний в СМИ. Кроме того, специалисты системы медиа-анализа подготовили и второй рейтинг, рассчитанный на основе индекса заметности, который учитывает не просто количество упоминаний, но также влиятельность источника и роль объекта в новости (главная или второстепенная). Этот индекс позволяет оценивать качество упоминаний – чем больше про персону писали влиятельные СМИ в главной роли, тем выше его индекс заметности.

Лидеры

Абсолютным лидером по количеству упоминаний и по Индексу заметности стал российский предприниматель Олег Дерипаска. Основными темами стали расследование Алексея Навального, посвященное отношениям бизнесмена и модели Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки), а также санкционная политика США против компании "РусАл" и персонально Дерипаски и переговоры с OFAC. Количество упоминаний Дерипаски в 2018 году выросло по сравнению с предыдущим более чем на 70%, а Индекс заметности – более чем в три раза.

Также в тройку лидеров вошли Дмитрий Рогозин ("Роскосмос") и Герман Греф ("Сбербанк"), позиции обоих не изменились с 2017 года. С 5 на 4 место по количеству упоминаний поднялся глава "Газпрома" Алексей Миллер, пятерку лидеров замыкает предприниматель Павел Дуров, в 2018 году он поднялся с 7 места на 5. Наиболее активно в уходящем году СМИ обсуждали попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram после отказа Дурова предоставить ФСБ ключи шифрования. Тем не менее, бизнесмен мало комментировал действия Роскомнадзора, больше трети всех упоминаний Дурова – контекстные, потому в рейтинге заметности он занял лишь 18 место.

Взлеты и падения

В 2018 году лидерство утратил глава "Роснефти" Игорь Сечин – в 2017-м он возглавлял медиарейтинг. Первое место в рейтингах прошлого года Сечин занял в связи с судом над Алексеем Улюкаевым по делу о вымогательстве у бизнесмена взятки в размере 2 млрд долларов. В 2018 году эта тема освещалась уже в меньшей степени, соответственно показатель упоминаемости и Индекс заметности Сечина снизились более чем на 40%.

Сразу на 10 позиций – с 16 на 10 место в рейтинге – поднялся владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг. Главным инфоповодом стало попадание Вексельберга в список граждан РФ, в отношении которых были наложены санкции Департамента казначейства США.

Также на 10 строчек – с 29 на 19 место – поднялся глава группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов. Подобный рост обусловлен громким судебным делом о хищении 2,5 млрд рублей, в ходе которого Магомедов и его брат были заключены под стражу. В рейтинге заметности предприниматель поднялся с 25 на 9 место.

26 место в рейтингах занял бизнесмен Михаил Прохоров, опустившись сразу на 13 позиций. В 2017 году СМИ активно освещали продажу Прохоровым холдинга РБК, принадлежавшего группе "Онэксим".

На 7 позиций в рейтинге опустился Алишер Усманов. В 2017 году главным инфоповодом стал конфликта Усманова с Навальным, в ходе которого предприниматель выступил с видеообращением.

На 7 пунктов – с 18 на 11 место в рейтинге – поднялся Сулейман Керимов. Рост упоминаний обусловлен попаданием бизнесмена в санкционные списки США, также в июне 2018 года с Керимова были сняты обвинения в уклонении от уплаты налогов, выдвинутые ранее правительством Франции.

Сразу на 12 строчек в рейтинге заметности поднялся Роман Абрамович. В текущем году ведущие российские СМИ активно освещали жизнь бизнесмена в Великобритании: визовые проблемы, управление ФК "Челси".

Более чем в два раза выросли показатели у Сергея Галицкого, основателя розничной сети "Магнит". Главным инфоповодом стала сделка по продаже 29,1% акций "Магнита" банку ВТБ, тогда же Галицкий покинул пост генерального директора компании.

С 15 на 8 места поднялся глава банка ВТБ Андрей Костин. Как и прежде, глава второго по размерам российского банка активно давал интервью зарубежным СМИ, участвовал в форумах и выступал с различными комментариями по популярным политическим и экономическим темам. В частности, активно разошлись в СМИ высказывания Костина о необходимости дедолларизации российской экономики.

СКАН - система анализа медиасреды, предназначена для менеджеров по коммуникациям, PR, маркетингу и оценке рисков. Система анализирует материалы СМИ, оповещает о публикациях в момент их выхода, формирует визуальные аналитические отчеты по любым запросам; показывает связи между компаниями, людьми и событиями; позволяет прогнозировать репутационные и экономические риски, связанные с партнерами и контрагентами, решает другие задачи различного уровня сложности, связанные с медиааналитикой. В настоящее время СКАН насчитывает более 28 тыс. источников. Ежедневно в базу данных СКАН поступает более 300 тыс. публикаций.

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Теги: СКАН, Интерфакс, Скан-Интерфакс

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