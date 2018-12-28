Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в декабре упал до 51,7 пункта

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в декабре 2018 года упал до 51,7 пункта с 52,6 пункта в ноябре, согласно исследованию IHS Markit.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Несмотря на ослабление с ноября, объемы производства по всему российскому производственному сектору росли солидными темпами в декабре. В результате индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в декабре оказался третьим по значению в текущем году. Более того, темпы роста деловой активности в обрабатывающих отраслях РФ в IV квартале 2018 года были максимальными за период с III квартала 2017 года.

Участники исследования объясняли рост деловой активности в декабре увеличением новых заказов, темпы повышения которых продолжили ускоряться в декабре и были вторыми максимальными с января 2018 года. Согласно комментариям, полученным от компаний, усиление потребительского спроса и привлечение новых клиентов повлияли на декабрьские показатели по новым заказам. Более того, экспортные заказы росли пятый месяц подряд превышающими тренд темпами. Некоторые участники опроса сообщали о расширении рынков сбыта.

Вслед за устойчивым ростом новых заказов произошло дальнейшее увеличение рабочих мест в декабре. Несмотря на то, что рост занятости был минимальным за три месяца, он ослабил нагрузку на производственные мощности и привел к шестнадцатому ежемесячному сокращению незавершенных заказов.

Между тем компании-производители зарегистрировали более мягкий рост цен на сырье. Уровень инфляции закупочных цен был заметным в целом, но опустился до девятимесячного минимума. Участники исследования объясняли увеличение затрат ростом цен на сырье и повышением транспортных расходов.

Средние цены на выпускаемую продукцию росли низкими темпами в декабре. Минимальные темпы инфляции отпускных цен с марта были связаны с замедлением роста цен на сырье и усилением конкуренции.

Деловые ожидания относительно роста объемов производства в российских обрабатывающих отраслях в декабре стали вторыми максимальными с мая 2013 года (отстав от сентябрьского рекорда). Оптимизм был вызван устойчивым ростом новых заказов и выходом на новые рынки. Однако темпы роста закупочной активности были умеренными. При этом замедление роста совпало с более быстрым сокращением сырьевых запасов в силу использования их в производстве.