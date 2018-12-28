Денежная база в России выросла с 14 по 21 декабря на 100,2 млрд рублей

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 21 декабря составил 10478,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 14 декабря денежная база в России равнялась 10378,6 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,97%, или на 100,2 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.