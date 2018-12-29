ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 30 декабря

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 30 декабря, составляет 69,4706 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,07%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 30 декабря, составляет 79,4605 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,25%.