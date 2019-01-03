Рынок акций начал новый год с роста индексов МосБиржи и РТС на 0,3-1,7%

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на первых в новом году торгах вырос по индексу РТС к уровню двухнедельной давности благодаря подорожавшей с конца декабря нефти, а также укреплению рубля; подъем сдерживался падением внешних фондовых площадок из-за слабой статистики в Китае и США и приостановки работы американского правительства.

По итогам торгов в четверг индекс МосБиржи составил 2375,6 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1086,8 пункта (+1,7%); динамика рублевых цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась разнополярной в пределах 4,3%.

Доллар упал до 68,86 рубля (-0,96 рубля).

Подорожали рублевые акции "Мосбиржи" (+4,3%), "Интер РАО" (+2,5%), "Магнита" (+1,8%), "Газпрома" (+1,8%), "АЛРОСА" (+1,4%), "Россетей" (+1,2%), ВТБ (+1,1%), "Мобильных телесистем" (+1,1%), АФК "Система" (+0,6%), "РусГидро" (+0,5%), Сбербанка (+0,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Полюс" (-1,8%), "Роснефти" (-1,5%), "Транснефти" (-1,3%, до 168,8 тыс. руб.), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "Северстали" (-0,9%), "Татнефти" (-0,8%), "Распадской" (-0,8%), "ФСК ЕЭС" (-0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 23,066 млрд рублей (из них 7,607 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В Азии в четверг преобладало умеренное снижение индексов (Япония не работает, Китай просел на 0,04%) на фоне слабой статистики из КНР. Индекс производственной активности в КНР, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в декабре опустился до 49,7 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее. Значение индикатора ниже 50 пунктов указывает на спад активности в производственном секторе.

Следом в четверг снижается Европа (FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,6-1,7%) и Америка (индекс S&P 500 упал на 2,3%).

Занятость в производственном секторе США за декабрь оказалась лучше ожиданий: индекс ADP Employment вырос на 271 тыс. мест при прогнозах роста на 180 тыс. мест.

Однако статистика была компенсирована ухудшением прогнозов Apple за IV квартал и продолжающейся уже тринадцатый день приостановкой работы американского правительства. Акции Apple упали почти на 10%, до $143,1, минимума с июля 2017 года. Теперь компания уступает по объемам капитализации Microsoft, Amazon и Alphabet, хотя еще в начале декабря была лидером рынка.

Конгресс США 115-го созыва завершит работу в 20:00 по московскому времени в четверг, так и не решив основные вопросы, связанные с налогообложением, финансированием работы правительства и верхним лимитом госдолга, прогнозируют аналитики.

Кроме того, негатива добавил индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing), который в декабре 2018 года упал самыми быстрыми темпами с 2008 года - до 54,1 пункта с 59,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные ISM. Декабрьское значение показателя является минимальным за два года.

На нефтяном рынке цены днем росли, цена Brent превышала $66 за баррель, но вечером спикировала вниз, хотя на $1,8 осталась выше, чем при закрытии рынка 28 декабря. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $54,61 за баррель (-0,6% и +2,1% в среду), февральская цена WTI - $45,88 за баррель (-1,4% и +2,5% накануне).

Накануне нефть выросла до максимумов за две недели (с 19 декабря) на сигналах сокращения экспорта из Саудовской Аравии.