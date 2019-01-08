DXC Technology купила разработчика программного обеспечения Luxoft за $2 млрд

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - DXC Technology (ранее - часть бизнеса Hewlett Packard Enterprise по оказанию IT-услуг корпоративным клиентам, объединенное с Computer Sciences Corp.) подписала окончательное соглашение о покупке разработчика программного обеспечения Luxoft Holding Inc., говорится в сообщении участников сделки.

Сделка предусматривает оплату $59 за акцию Luxoft, что оценивает всю компанию примерно в $2 млрд. Письменное согласие на сделку дали владельцы примерно 83% акций Luxoft. Это означает, что одобрение акционеров на сделку получено. Закрытие сделки ожидается к июню 2019 года и зависит от согласований на корпоративном и регуляторном уровне.

После объявления котировки бумаг Luxoft на NYSE взлетели на 82%.

Luxoft сохранит свой бренд и будет работать под брендом "A DXC Technology Company". Его по-прежнему будет возглавлять СЕО Дмитрий Лощинин.

Консультантами DXC выступили Guggenheim Securities, BofA Merrill Lynch, Latham & Watkins LLP и Harney Westwood & Riegel LP. Luxoft консультировали Credit Suisse, White & Case LLP, Conyers Dill & Pearman.

Luxoft Holding является поставщиком услуг в области разработки программного обеспечения и инновационных IT-решений с клиентской базой по всему миру. Luxoft насчитывает более 12,7 тыс. сотрудников и 40 офисов в 22 странах Северной Америки, Западной и Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также в Мексике и Южной Африке. Компания Luxoft зарегистрирована на Британских Виргинских островах, действующий головной офис находится в городе Цуг (Швейцария).

За последние четыре квартала Luxoft получила выручку в размере $911 млн.