Экономика

Совместное предприятие Renault-Nissan и "Ростеха" довело долю в "АвтоВАЗе" до 100%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Совместное предприятие альянса Renault-Nissan и ГК "Ростех" Alliance Rostec Auto B.V. стало единственным акционером ПАО "АвтоВАЗ", доведя свою долю в капитале автопроизводителя до 100%, указано в списке аффилированных лиц "АвтоВАЗа" по состоянию на 31 декабря 2018 года.

Как отмечается в материалах Renault, СП завершило принудительный выкуп акций у миноритариев "АвтоВАЗа" 26 декабря 2018 года, приобретя 375 млн 68 тыс. 439 акций, в том числе 259 млн 818 тыс. 350 обыкновенных акций и 115 млн 250 тыс. 89 привилегированных акций, что составляет 3,36% уставного капитала "АвтоВАЗа". В самом СП доли распределены следующим образом: 67,61% - у Renault, 32,39% - у "Ростеха". Таким образом, отмечают в Renault, завершен процесс рекапитализации "АвтоВАЗа", запущенный в декабре 2016 года.

Как сообщалось, в октябре Alliance Rostec Auto B.V. объявило принудительный выкуп акций ПАО "АвтоВАЗ", цена выкупа обыкновенных акций составляла 12,4 руб. за бумагу, привилегированных - 12,2 руб.

В ноябре сообщалось, что "Ростех" и Renault намерены перевести зарегистрированное в Голландии СП Alliance Rostec Auto B.V. в российскую юрисдикцию, для чего нанимают юридического консультанта. Соответствующую закупку у единственного поставщика тогда разместила на портале госзакупок ГК "Ростех". Предмет закупки - "оказание юридических услуг по сопровождению ряда сделок по переводу голландского СП Alliance Rostec Auto B.V. в российскую юрисдикцию".

Сам поставщик при этом не назывался, однако в материалах закупки фигурировала американская юридическая фирма Latham & Watkins LLP.

"Услуги будут оплачены в рублях по курсу ЦБ на дату осуществления платежа исходя из предельной стоимости всех основных услуг $82,4 тыс. (не включая НДС и расходы). "Лэйтам Энд Уоткинс, ЛЛП" ежемесячно будет направлять корпорации проекты счетов на оплату гонораров и расходов в связи с оказанием услуг c приложением всех документов, подтверждающих понесенные расходы. В них будет указываться затраченное на работу время в десятых долях часа отдельно от расходов, а также расходы. В счетах также будет указана сумма НДС, подлежащего оплате по нашим гонорарам и расходам в соответствии с законодательством РФ", - говорилось в документации.

Также отмечалось, что начальная (максимальная) цена договора составляет 6,929 млн руб. с учетом всех налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства.

Обоснование выбора поставщика, с которым планируется заключение договора: "наличие соглашения между корпорацией и Renault S.A.S.", а также "отсутствие времени на организацию и проведение конкурентной процедуры закупки". При этом указывалось, что услуги по договору должны быть предоставлены до 31 декабря 2018 года.

"В рамках потенциального решения акционеров об изменении юрисдикции совместного предприятия мы привлекаем специализированных консультантов, задача которых предложить наиболее эффективную форму регистрации юридического лица, чтобы обеспечить корректную работу компании в текущих геополитических и экономических условиях", - сообщал "Интерфаксу" представитель "Ростеха".

Ранее сообщалось, что голландское СП Rostec Auto B.V. в результате допэмиссии акций ПАО "АвтоВАЗ" увеличило свою долю в капитале автопроизводителя до 83,53%, а в ходе оферты довело ее до 96,64%, после чего объявило принудительный выкуп акций у миноритариев. Председатель совета директоров ПАО "АвтоВАЗ" Сергей Скворцов ранее, отвечая на вопрос о возможном переводе голландского СП в российскую юрисдикцию, отмечал, что данный вопрос обсуждается. "Мы это обсуждаем пока. Хотим дождаться результатов оферты и потом принять решение. Посмотрим, сколько собрано акций", - говорил он в июне.

Скворцов также заявлял, что СП "Ростеха" и Renault-Nissan "сохранится в той или иной форме". "Мы не планируем переходить на прямое владение, наличие совместного холдинга создает дополнительный комфорт акционерам", - пояснял он.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Renault-Nissan, Ростех, АвтоВАЗ

Новости по теме

Экономика
Трудности бурения и извлеченияТрудности бурения и извлечения
Итоги года на рынке нефтесервисаПодробнее
 Цены на АЗС в регионах России выросли вслед за повышением НДСЦены на АЗС в регионах России выросли вслед за повышением НДС
Владимир Путин в декабре говорил, что рост цен на бензин не превысит 1-1,5%, однако подорожание оказалось сильнееПодробнее
 Цена нефти Brent превысила $60 за баррель впервые с декабряЦена нефти Brent превысила $60 за баррель впервые с декабря
К этому привели позитивные новости о торговых переговорах США и КитаяПодробнее
 Вступил в силу новый порядок расчета стоимости полиса ОСАГОВступил в силу новый порядок расчета стоимости полиса ОСАГО
Согласно указанию Банка России, изменены нижняя и верхняя границы тарифаПодробнее
Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019 годВсемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019 год
Прогноз роста российской экономики также сниженПодробнее
 "Газпром" сделал рождественский подарок калининградцам за $1 млрд. Обобщение"Газпром" сделал рождественский подарок калининградцам за $1 млрд. Обобщение
В регионе реализован проект по альтернативному варианту газоснабженияПодробнее
 Страхование живет полной жизньюСтрахование живет полной жизнью
Итоги года на страховом рынкеПодробнее
 Финкомпании вывели из Великобритании более $1 трлн в ожидании BrexitФинкомпании вывели из Великобритании более $1 трлн в ожидании Brexit
Не исключено, что фактические значения будут в итоге существенно вышеПодробнее
 Tesla запустит производство электромобилей в КитаеTesla запустит производство электромобилей в Китае
Завод откроется на фоне торговой войныПодробнее
 Российские банки: нам бы день продержаться да ночь простоятьРоссийские банки: нам бы день продержаться да ночь простоять
Итоги года в банковском сектореПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Рождество - 20199 фото
07 января
Рождество - 2019
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске12 фото
01 января
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске
Уходящий год33 фото
28 декабря 2018 года
Уходящий год
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаЦены на АЗС в регионах России выросли вслед за повышением НДСВ миреВсе члены синода Вселенского патриархата подписали томос для УкраиныЭкономикаЦена нефти Brent превысила $60 за баррель впервые с декабряЭкономикаВступил в силу новый порядок расчета стоимости полиса ОСАГОМоскваСиноптики пообещали москвичам оттепель на старый Новый годВ РоссииТанки Т-34 из Лаоса переданы России безвозмездно

Экс-министр финансов Подмосковья отказался давать показания по делу о мошенничестве на 14 млрд руб.

Киевский суд начал процедуру банкротства ядерного СП России, Украины и Казахстана

Дамаск возобновил контакты с курдами в связи с турецкой угрозой

Власти Екатеринбурга выделят 100 млн рублей на проектирование второй ветки метро

Мэр Саратова, его замы и главы районов временно будут ездить на работу на маршрутках

Трудности бурения и извлечения

Трудности бурения и извлеченияИтоги года на рынке нефтесервиса Подробнее

Завод цинкования загорелся под Оренбургом

Schlumberger получила контракт "Роснефти" на 1,1 млрд руб. на шельфе Сахалина

Борьба властей Мексики с хищением нефтепродуктов спровоцировала топливный кризис

ПАСЕ рекомендовала Госдуме и Совфеду сформировать делегацию с учетом деления на шесть полов

Боевой российский корабль океанской зоны успешно прошел ходовые испытания на Балтике

Две трети кинозрителей в новогодние праздники купили билеты на отечественные фильмы

Две трети кинозрителей в новогодние праздники купили билеты на отечественные фильмыРоссийские картины за каникулы собрали 3,3 млрд рублей Подробнее

Выплаты пострадавшим в Магнитогорске завершат до конца недели

Правительство выделит пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске почти 150 млн рублей

Небоскреб Крайслера в Нью-Йорке выставят на продажу

В Белоруссии вынесен первый в этом году смертный приговор

Госдума получила от ПАСЕ приглашение к участию в январской сессии

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');